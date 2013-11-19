

Обслуживание светофоров передадут в частные руки Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



Конкурс по выбору компании, которая займется обслуживанием городской ИТС, планируется объявить в мае. Строительство системы началось в 2012 году, в нее входят несколько десятков тысяч различных объектов: 40 тысяч светофоров, 3700 датчиков движения транспорта, 2700 камер телеобзора, 48 метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования.До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний, сейчас же обслуживание системы планируется передать частному подрядчику на контракт жизненного цикла. Максимальная его цена — 17,5 миллиардов рублей: как пояснил замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков, это самый крупный контракт, который заключал ЦОДД за последние несколько лет.



В ЦОДД убеждены, что на конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которых наймут в рамках субподряда: новый подрядчик будет оперативно устранять неисправности и отвечать перед ЦОДД. При этом в контракте будут описаны сроки устранения неисправностей: например, если сломалась телекамера, информационное табло или метеостанция, на выяснение причины неисправности дается пять часов, на восстановление работы — 24 часа, на настройку оборудования — 72 часа. Детекторы транспорта, в свою очередь, должны обеспечивать передачу информации о проезжающем транспорте в реальном времени.



По словам экспертов, передача подобных систем на аутсорсинг обслуживания является общемировой практикой, так как городу в этом случае не нужно содержать большой штат специалистов и техники: достаточно будет составить максимально подробное техзадание для конкурса. Кроме того, у московских властей уже есть успешный опыт покупки работающего сервиса "под ключ", так как большую часть камер фиксации нарушений ПДД город арендует у частных компаний. А в светофорном хозяйстве Москвы накопилось немало проблем, включая некачественное крепление, установку и несинхронную работу светофоров, а также применение контроллеров, не поддерживающих подключение к ИТС.



Столичный Центр организации дорожного движения планирует заключить крупнейший за последние годы контракт на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы. Ее передадут частной компании, оговорив сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением. Эксперты рассчитывают, что благодаря этому наконец удастся настроить работу столичных светофоров, сообщает "Коммерсант" Конкурс по выбору компании, которая займется обслуживанием городской ИТС, планируется объявить в мае. Строительство системы началось в 2012 году, в нее входят несколько десятков тысяч различных объектов: 40 тысяч светофоров, 3700 датчиков движения транспорта, 2700 камер телеобзора, 48 метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования.До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний, сейчас же обслуживание системы планируется передать частному подрядчику на контракт жизненного цикла. Максимальная его цена — 17,5 миллиардов рублей: как пояснил замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков, это самый крупный контракт, который заключал ЦОДД за последние несколько лет.В ЦОДД убеждены, что на конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которых наймут в рамках субподряда: новый подрядчик будет оперативно устранять неисправности и отвечать перед ЦОДД. При этом в контракте будут описаны сроки устранения неисправностей: например, если сломалась телекамера, информационное табло или метеостанция, на выяснение причины неисправности дается пять часов, на восстановление работы — 24 часа, на настройку оборудования — 72 часа. Детекторы транспорта, в свою очередь, должны обеспечивать передачу информации о проезжающем транспорте в реальном времени.По словам экспертов, передача подобных систем на аутсорсинг обслуживания является общемировой практикой, так как городу в этом случае не нужно содержать большой штат специалистов и техники: достаточно будет составить максимально подробное техзадание для конкурса. Кроме того, у московских властей уже есть успешный опыт покупки работающего сервиса "под ключ", так как большую часть камер фиксации нарушений ПДД город арендует у частных компаний. А в светофорном хозяйстве Москвы накопилось немало проблем, включая некачественное крепление, установку и несинхронную работу светофоров, а также применение контроллеров, не поддерживающих подключение к ИТС.



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