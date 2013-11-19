Обслуживание светофоров передадут в частные руки

Столичный Центр организации дорожного движения планирует заключить крупнейший за последние годы контракт на обслуживание и модернизацию интеллектуальной транспортной системы. Ее передадут частной компании, оговорив сроки ремонта оборудования, используемого для управления движением. Эксперты рассчитывают, что благодаря этому наконец удастся настроить работу столичных светофоров, сообщает "Коммерсант"
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Конкурс по выбору компании, которая займется обслуживанием городской ИТС, планируется объявить в мае. Строительство системы началось в 2012 году, в нее входят несколько десятков тысяч различных объектов: 40 тысяч светофоров, 3700 датчиков движения транспорта, 2700 камер телеобзора, 48 метеостанций, а также дорожные табло информации, системы связи и серверного оборудования.До сих пор ИТС обслуживалась силами специалистов ЦОДД и подрядных компаний, сейчас же обслуживание системы планируется передать частному подрядчику на контракт жизненного цикла. Максимальная его цена — 17,5 миллиардов рублей: как пояснил замглавы ЦОДД Дмитрий Горшков, это самый крупный контракт, который заключал ЦОДД за последние несколько лет.
В ЦОДД убеждены, что на конкурс придут только самые крупные системные интеграторы, которых наймут в рамках субподряда: новый подрядчик будет оперативно устранять неисправности и отвечать перед ЦОДД. При этом в контракте будут описаны сроки устранения неисправностей: например, если сломалась телекамера, информационное табло или метеостанция, на выяснение причины неисправности дается пять часов, на восстановление работы — 24 часа, на настройку оборудования — 72 часа. Детекторы транспорта, в свою очередь, должны обеспечивать передачу информации о проезжающем транспорте в реальном времени.
По словам экспертов, передача подобных систем на аутсорсинг обслуживания является общемировой практикой, так как городу в этом случае не нужно содержать большой штат специалистов и техники: достаточно будет составить максимально подробное техзадание для конкурса. Кроме того, у московских властей уже есть успешный опыт покупки работающего сервиса "под ключ", так как большую часть камер фиксации нарушений ПДД город арендует у частных компаний. А в светофорном хозяйстве Москвы накопилось немало проблем, включая некачественное крепление, установку и несинхронную работу светофоров, а также применение контроллеров, не поддерживающих подключение к ИТС.