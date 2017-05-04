Москвич, получивший ушибы на аттракционах ВДНХ, потребовал с выставки 20 тысяч рублей

Житель столицы обратился в суд с требованием взыскать с ВДНХ компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей после потери сна из-за беспокойства за безопасность посетителей аттракционов. Кроме того, в иске мужчина заявил, что получил ушибы на одной из развлекательных машин. Об этом агентству "Москва"
сообщила пресс-секретарь Останкинского суда Анна Селиванова.
В исковом заявлении мужчина указал, что 18 января 2018 года получил ушибы во время спуска с тюбинговой горки "Ракета" на ВДНХ, столкнувшись с сотрудником горки, который, по его словам, нарушил нормы безопасности. Также истец утверждает, что другой сотрудник горки, который дал старт на спуск, не имел право осуществлять старт, не убедившись в безопасности движения. У мужчины было шоковое состояние, ему вызвали скорую помощь.
По словам мужчины, он не получил никаких устных и письменных извинений за нарушение норм безопасности, а генеральный директор ВДНХ сообщил, что действия сотрудников аттракциона были профессиональными и соответствовали правилам и должностным инструкциям. По словам истца, "в результате действий ВДНХ ему были причинены "моральный вред, физические и нравственные страдания, которые выражаются в постоянном беспокойстве за безопасность людей, в потере сна и психологическом стрессе". Мужчина требует взыскать с ВДНХ компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей. Судебное заседание назначено на 25 мая.
Это не первый скандал, связанный с аттракционами ВДНХ. Прошлой весной
жители района выступили против строительства нового колеса обозрения высотой 140 метров в южной части ВДНХ, заявив, что колесо будет крутиться на расстоянии 20 метров от окон домов, а строительство в непосредственной близости от жилых домов может навредить фундаментам многоэтажек, построенных на подвижных грунтах. Активисты требовали проверить законность строительства колеса обозрения на столь близком расстоянии от жилых домов, а также изучить ситуацию с увеличением транспортной нагрузки на район, однако этого сделано не было.
В марте нынешнего года местные депутаты вновь попытались обратить внимание на проблему, выступив на мероприятии "День матери в Останкино", что обернулось денежным штрафом для главы муниципального округа Сергея Цукасова
. Также были задержаны ведущий праздника Олег Сулакадзе и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова
, принимавшая участие в мероприятии. Слабунову впоследствии отпустили, а на Сулакадзе и Цукасова составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка организации митинга).