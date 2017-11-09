Женщине, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии-поселения

8 ноября 2017 г. Прокуратура попросила три года колонии для женщины, насмерть сбившей мальчика в Балашихе

В ходе прений прокурор потребовала назначить Ольге Алисовой наказание в виде трех лет колонии общего режима с лишением права управлять автомобилем на два года. Также с нее может быть взыскана компенсация морального вреда.