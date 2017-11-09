Женщине, насмерть сбившей мальчика в Балашихе, дали три года колонии-поселения

Суд в Подмосковье приговорил к трем годам лишения свободы Ольгу Алисову, насмерть сбившую шестилетнего мальчика в Балашихе, передает ТАСС. При этом суд учел, что подсудимой можно дать отсрочку наказания, так как она воспитывает несовершеннолетнюю дочь, но не нашел оснований для этого в резолютивной части приговора.
"Суд постановил довести в органы опеки сведения о постановлении на учет малолетнего ребенка Алисовой", - сказал судья. Алисова приговорена к трем годам колонии-поселения. Осужденные содержатся там без охраны, но под надзором, могут свободно передвигаться по поселению, иметь при себе деньги, обычную одежду. Им также разрешено неограниченное число свиданий.
Кроме того, Алисова на 2,5 года лишена права управления автомобилем, должна полностью возместить родственникам погибшего мальчика 60 тысяч рублей на погребение и компенсацию морального вреда в размере 2,5 миллиона рублей. Защита Алисовой намерена обжаловать приговор. "Мы неоднократно указывали на нарушения в ходе расследования и судебного процесса, однако суд нас не услышал", - сообщила адвокат Наталья Куракина. Отец погибшего ребенка Роман Шимко и его защита решение об обжаловании пока не приняли.
Ранее Железнодорожный городской суд Московской области признал Алисову виновной. При этом установлено, что автомобилистка была трезва и по телефону во время произошедшего не разговаривала. 23 апреля 2017 года Алисова сбила мальчика во дворе жилого дома в балашихинском микрорайоне Павлино и протащила его несколько метров. Уголовное дело о ДТП было возбуждено только 16 мая, в июне происшествие получило широкую огласку.
Особый резонанс вызвали данные экспертизы, якобы выявившей в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя
, что равноценно бутылке водки. Повторные экспертизы показали, что этиловый спирт в крови ребенка возник посмертно. На врача подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаила Клейменова заведено уголовное дело о халатности
.
Родители погибшего ребенка предъявили Алисовой иск на 10 миллионов рублей
о возмещении морального вреда. Прокурор просил отправить ее на три года в колонию общего режима
, лишить права управлять автомобилем на два года и возместить родителям мальчика более 60 тысяч рублей и три миллиона рублей за моральный вред. Обвиняемая частично признала
вину.