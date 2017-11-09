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Запуск скоростного трамвая до Бирюлево отодвинули на 2020 год
15 ноября 2017 г. | Время публикации 13:46 | Последние изменения 13:54
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Строительство трамвайной линии от станции метро "Пражская" в Западное Бирюлево начнут в 2018 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные департамента строительства Москвы.

"Строительство трамвайной линии с эстакадой от станции метро "Пражская" в район Бирюлево Западное и северную часть района Бирюлево Восточное мы планируем начать в следующем году. В настоящее время завершаются проектные работы. Планируемый срок завершения строительства — 2020 год", — заявил глава департамента Андрей Бочкарев. Протяженность трамвайного пути ориентировочно составит 5,32 километра и будет включать в себя девять остановочных пунктов, конечную станцию, разворотное кольцо, тяговые электроподстанции и трамвайное депо

Ранее заявлялось, что строительство линии начнется в конце 2015 года и завершится в 2016 году, однако этого так и не произошло. Предполагаемое строительство сопровождалось скандалом: владельцы гаражей, по территории которых планируется проложить рельсы, и жители ближайших к трамвайной линии домов восприняли проект скоростного трамвая в штыки, власти все же согласовали проект.

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