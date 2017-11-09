Запуск скоростного трамвая до Бирюлево отодвинули на 2020 год

25 мая 2016 г. Скоростной трамвай от станции метро "Пражская" придет в Бирюлево в 2018 году

На линии длиной больше 20 километров появится 10 остановок, одна из которых будет находиться на эстакаде. Трамваи на новой линии смогут развивать скорость более 25 километров в час: строительство планируется начать в этом году.