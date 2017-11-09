Погода принесла в Москву "циклоническую депрессию", синоптики советуют "подбадривать себя" Рубрики: Погода

Moscow-Live.ru



"Поэтому говорят, например, о таком термине, как "циклоническая депрессия". Это значит, облачно, солнышка мало, и в условиях небольшого светового дня всегда так тускло. Поэтому данный период сказывается на состоянии человека, и нужно себя как-то подбадривать, чтобы не впадать в депрессии. В семье - например, с детьми играть, или с друзьями встречаться", - сказал Вильфанд.



До 21 ноября температура и по ночам, и днем будет колебаться около нулевой отметки, прогнозируются дождь или мокрый снег, но снегопадов не ожидается. "Даже если где и выпадет 1-2 см - это несерьезно", - отметил метеоролог. Давление будет около и выше нормы. Глава Гидрометцентра предупредил, что при усилении ветра начинается обледенение дорог, тротуаров и дворов. В целом погода "очень неприятная", заключил специалист. В ближайшую неделю погода в Москве будет депрессивной, синоптики советуют горожанам подбадривать себя. Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд объяснил агентству "Москва" , что в ноябре через умеренные широты часто проходят циклоны - области пониженного давления."Поэтому говорят, например, о таком термине, как "циклоническая депрессия". Это значит, облачно, солнышка мало, и в условиях небольшого светового дня всегда так тускло. Поэтому данный период сказывается на состоянии человека, и нужно себя как-то подбадривать, чтобы не впадать в депрессии. В семье - например, с детьми играть, или с друзьями встречаться", - сказал Вильфанд.До 21 ноября температура и по ночам, и днем будет колебаться около нулевой отметки, прогнозируются дождь или мокрый снег, но снегопадов не ожидается. "Даже если где и выпадет 1-2 см - это несерьезно", - отметил метеоролог. Давление будет около и выше нормы. Глава Гидрометцентра предупредил, что при усилении ветра начинается обледенение дорог, тротуаров и дворов. В целом погода "очень неприятная", заключил специалист.



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