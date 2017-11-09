Мэрия Москвы и РЖД задумали построить в столице до 15 линий "наземного метро" Рубрики: Общественный транспорт

Moscow-Live.ru Мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров представили президенту России Владимиру Путину проект новой радиальной линии так называемого наземного метро. Речь идет о сквозных железнодорожных диаметрах, соединяющих основные железнодорожные направления, сообщает ТАСС. По словам Собянина, сейчас эти линии представляют собой тупики, заканчиваясь при подъезде к вокзалам.



Инфраструктуру в этих местах сложно расширить из-за плотной городской застройки. В результате московские вокзалы и железнодорожные магистрали остаются разобщенными, отметил мэр. Разработанная совместно с РЖД схема, по его словам, призвана соединить эти разрозненные куски. Путину представили проекты двух таких веток. Первая, протяженностью 50 километров, соединяет Белорусское и Савеловское направления (Лобня - Одинцово).



Собянин отметил, что сейчас путь из Лобни до Одинцово на любом транспорте занимает минимум два часа, на общественном транспорте нужно делать три пересадки. После создания сквозного маршрута дорога будет занимать меньше часа и не потребует пересадок. По словам мэра, добраться через Москву по такой схеме "от МКАД до МКАД" можно будет за 40 минут. Вторым подобным проектом может стать создание сквозного диаметра между Рижским и Павелецким направлениями.



Для строительства таких веток в виде метро понадобилось бы "около 250 миллиардов рублей и годы, годы", заявил градоначальник. Предлагаемый же проект можно реализовать за год-полтора, "затратив минимальные ресурсы". По словам мэра, к строительству первых двух линий можно приступить уже в 2018 году и закончить либо к концу того же года, либо к середине 2019-го.



Остальные направления - их, как заявил Собянин, при необходимости и большом пассажиропотоке может быть от пяти до 15 - можно будет реализовать в течение пяти лет. Мэр выразил уверенность, что это "абсолютно реальный проект, который изменит вообще всю ситуацию в Московском транспортном узле" и разгрузит всю транспортную инфраструктуру, включая МКАД, на 10-15 процентов. Будущий пассажиропоток он оценил в 300 миллионов человек.



Глава РЖД отметил, что строительство подобных "диаметральных направлений" позволит перевозить пассажиров не только внутри Москвы, но и между регионами, а также подключить высокоскоростное движение. А время движения между аэропортами в случае реализации проекта составит не более одного часа. Путин одобрил проект и призвал "начинать".



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