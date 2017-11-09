Водителя "красногорского стрелка" освободили из-под стражи

28 октября 2015 г. Водителю "красногорского стрелка" предъявлено обвинение в пособничестве

Водителя Георгадзе официально обвинили в пособничестве в убийстве трех человек и незаконном обороте оружия. Он принес сумку с оружием сперва в кабинет чиновников, а затем в коттедж. Также он снял инцидент в кабинете на телефон.