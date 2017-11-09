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Водителя "красногорского стрелка" освободили из-под стражи
15 ноября 2017 г. | Время публикации 11:12 | Последние изменения 11:32
Рубрики: Криминал  
 
Шота Элизбарашвили | © РИА Новости / Антон Денисов
Мособлсуд освободил из-под стражи Шоту Элизбарашвили, работавшего персональным водителем у "красногорского стрелка" Амирана Георгадзе, сообщила РИА "Новости" пресс-секретарь суда Наталья Осипова. Пресс-секретарь добавила, что вердикт присяжных был единогласным — за оправдание Элизбарашвили проголосовали все 12 присяжных.

Сразу после оглашения оправдательного вердикта он был освобожден из-под стражи, 17 ноября суд обсудит юридические последствия вердикта. Следствие вменяет Элизбарашвили пособничество в трех из четырех совершенных его начальником убийств, а также незаконное приобретение оружия.

По данным следствия, 19 октября 2015 года Элизбарашвили привез Амирана Георгадзе к зданию администрации Красногорского района, достал из автомобиля сумку с оружием, принес ее в кабинет и передал Георгадзе. Когда в кабинете начался разговор на повышенных тонах, Георгадзе отдал свой мобильный телефон Элизбарашвили, чтобы водитель снимал инцидент на видео, что тот и сделал. После убийства водитель отнес сумку обратно в машину и отвез Георгадзе к коттеджу в деревне Поздняково, где Георгадзе назначил встречу своему компаньону Тристану Закаидзе. В дальнейшем Элизбарашвили также занес сумку с оружием в дом и передал ее Георгадзе, а после убийства партнера по бизнесу забрал сумку и отнес обратно в машину.

Напомним, 19 октября 2015 года местный предприниматель Амиран Георгадзе расстрелял на рабочем месте первого заммэра Красногорска Юрия Караулова и руководителя Красногорских электросетей Георгия Котляренко. Скрываясь от правоохранительных органов, бизнесмен расстрелял также проезжавшего на скутере Константина Смыслова, который работал в службе безопасности редакции газеты "Московский комсомолец". Кроме того, в ходе обыска жилья Георгадзе было обнаружено тело четвертой жертвы - Тристана Закаидзе, партнера "стрелка" по строительному бизнесу. Позже водитель бизнесмена явился в полицию, а сам убийца был обнаружен мертвым спустя четыре дня после нападения. По данным МВД, он мог покончить с собой в тот же день после совершения убийств.
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