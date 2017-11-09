Главу управы Филевского парка, где растет протест против строительства трассы, вынудили уйти в отставку

Главу управы района Филевский парк Руслана Осипенко вынудили уйти в отставку по собственному желанию, сообщает "Открытая Россия"
со ссылкой на местного муниципального депутата Дениса Прокуронова. По его словам, чиновник подал в отставку из-за "проигрыша "Единой России на выборах", "жесткой позиции" муниципальных депутатов-демократов и, "по-видимому, из-за роста протеста в районе".
Жители Филевского парка протестуют против вырубки
части парка ради строительства эстакады и превращения Новозаводской улицы в автомагистраль. По задумке властей, трасса должна протянуться от парламентского центра в Мневниках, строительство которого отложено на неопределенный срок, до делового центра "Москва-Сити". Несмотря на проблемы с парламентским центром, закупки и проектирование транспортных объектов никто не отменял, отмечают жители.
Новозаводскую улицу планируется расширить до восьми полос. По словам горожан, расширять ее некуда: с одной стороны расположен завод имени Хруничева, с другой - часть Филевского парка и жилые дома. В результате под сокращение пойдет площадь парка и зеленая зона вокруг домов. Строительство грозит вырубкой массива деревьев и уничтожением экосистемы последних остатков реликтовых лесов.
26 ноября на Новозаводской улице планируется очередной митинг против вырубки и строительства, сообщает в своем Facebook
Прокуронов. "Данный проект уничтожит наш район - вырубленные деревья и прокладка, по сути, транзитной магистрали через наш район не просто противоречат Генплану Москвы 2025, но и представляют угрозу двум характерным чертам Филевского парка - спокойствию и экологии", - говорится в сообщении.