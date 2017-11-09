Главу управы Филевского парка, где растет протест против строительства трассы, вынудили уйти в отставку

11 октября 2017 г. Москвичей призвали выйти на сход против строительства шоссе через Филевский парк

Эстакада пройдет в 150 метрах от парка развлечений "Панда-парк", который по итогам строительства перестанет существовать. А восьмиполосное шоссе пройдет в 250 метрах от главной аллеи парка, превратив его в обочину МКАД.