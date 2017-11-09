Около 250 домов вошли в "несносимый" список программы реновации

218 домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, планируют сохранить в рамках программы реновации. К такому решению пришла рабочая группа, в которую входят специалисты столичного департамента культурного наследия, комитета по архитектуре и градостроительству, Общественной палаты и общественной организации "Архнадзор". Об этом сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"Эксперты тщательно исследовали каждый дом на предмет его исторической и архитектурной ценности. В итоге был сформирован список, в которых включили 241 здание. 218 из них предложено сохранить. Судьба 22 определится после детального изучения их градостроительной документации. Еще по одному дому необходимо поднять архивные материалы", — рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
Прежде всего речь идет о зданиях, возведенных по нетиповым проектам, домах авторской архитектуры и градоформирующих комплексах построек или отдельных сооружениях. Среди нетиповых объектов предлагается сохранить знаменитые сталинки на улице Руставели
и двухэтажный дом 63/1 на Изумрудной улице, а также дома, образующие единый комплекс зданий или ансамбль. К ним, в частности, относятся ансамбль жилых домов на Дмитровском шоссе (дом 125, корпус 2, дом 127, корпус 2 и дом 129, корпус 2) и конструктивистские поселки Дангауэровка, Буденовский
, Усачевский и Хавско-Шаболовский на юге Москвы. Будут сохранены и такие образцы авторской архитектуры, как дом 24 на 6-й Парковой улице и дом 128/9 на Первомайской: полный список домов будет в ближайшее время направлен мэру Москвы.
Жилые дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, расселят по программе реновации, но сносить не будут
. Город предоставит жителям новые квартиры, а здания отреставрируют, приспособив под современное использование. В них разместятся детские сады, дома культуры, спортивные и медицинские центры. Другие варианты использования зданий смогут предложить и сами жители.