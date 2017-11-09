NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
ноября
pda
Поиск
Архив

Около 250 домов вошли в "несносимый" список программы реновации
15 ноября 2017 г. | Время публикации 12:35 | Последние изменения 13:50
Рубрики: Недвижимость, Городская инфраструктура  
Сюжет: Снос жилья и реновация кварталов
 
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
218 домов, представляющих историческую и архитектурную ценность, планируют сохранить в рамках программы реновации. К такому решению пришла рабочая группа, в которую входят специалисты столичного департамента культурного наследия, комитета по архитектуре и градостроительству, Общественной палаты и общественной организации "Архнадзор". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Эксперты тщательно исследовали каждый дом на предмет его исторической и архитектурной ценности. В итоге был сформирован список, в которых включили 241 здание. 218 из них предложено сохранить. Судьба 22 определится после детального изучения их градостроительной документации. Еще по одному дому необходимо поднять архивные материалы", — рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Прежде всего речь идет о зданиях, возведенных по нетиповым проектам, домах авторской архитектуры и градоформирующих комплексах построек или отдельных сооружениях. Среди нетиповых объектов предлагается сохранить знаменитые сталинки на улице Руставели и двухэтажный дом 63/1 на Изумрудной улице, а также дома, образующие единый комплекс зданий или ансамбль. К ним, в частности, относятся ансамбль жилых домов на Дмитровском шоссе (дом 125, корпус 2, дом 127, корпус 2 и дом 129, корпус 2) и конструктивистские поселки Дангауэровка, Буденовский, Усачевский и Хавско-Шаболовский на юге Москвы. Будут сохранены и такие образцы авторской архитектуры, как дом 24 на 6-й Парковой улице и дом 128/9 на Первомайской: полный список домов будет в ближайшее время направлен мэру Москвы.

Жилые дома, представляющие историческую и архитектурную ценность, расселят по программе реновации, но сносить не будут. Город предоставит жителям новые квартиры, а здания отреставрируют, приспособив под современное использование. В них разместятся детские сады, дома культуры, спортивные и медицинские центры. Другие варианты использования зданий смогут предложить и сами жители.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации
8 ноября 2017 г.
Еще пять исторических домов вошли в список несносимых по программе реновации
Из 37 домов, которые вошли в список реновации 3 октября, будет сохранено здание бывшего старообрядческого собора 1908 года постройки, дом 32 на улице 5-я Парковая и три дома конструктивистского поселка Буденовский.
10 августа 2017 г.
21 июня 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.11.2017   17:06
6
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Среда, 15 ноября 2017 г. // Последняя новость 16:01
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>