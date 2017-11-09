Предприниматели недовольны итогами реформы торговли в переходах

10 июля 2017 г. "Застряли в 90-х": война с нелегальными ларьками в подземных переходах оказалась бессмысленной

Переходы все так же заставлены киосками, которые по содержанию ничем не отличаются от развалов 90-х. В них продается продукция с поддельными брендами, а также еда, опасная для жизни и здоровья москвичей.