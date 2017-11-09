Предприниматели недовольны итогами реформы торговли в переходах

Реформа подземной торговли привела к неожиданному результату: торговые площади сократили почти в три раза, ставки аренды выросли в 2,5 раза, а вокруг метро расцвела нелегальная торговля. К тому же первые аукционы проходили в условиях ажиотажа: участники взвинчивали цены, что обернулось для бизнеса убытками. Об этом пишет РБК
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Ранее бизнес арендовал у московского метрополитена и "Гормоста" площади в подземных переходах, размещал на них свои павильоны и сдавал в субаренду, получая в 7-10 раз больше денег в хороших местах. Однако с 1990-х годов почти половину торговых площадей в метро контролировали всего три компании, что было невыгодно ни метрополитену, ни бизнесу: помещения были тесными и неудобными и мешали движению пассажиров. Дабы навести порядок в подземной торговле, команда Сергея Собянина начала поднимать арендные ставки: в 2014 году торговые места в метро сдавались уже в шесть раз дороже, чем двумя годами ранее. А в 2015 году старые павильоны было решено снести, а на их месте поставить новые.
Теперь все площадки разыгрываются на открытых электронных аукционах, которые проводит департамент по конкурентной политике Москвы. Чтобы принять участие в борьбе за лот, каждый претендент должен внести задаток (обычно начальную цену лота за два первых месяца), а победитель - предоставить банковскую гарантию или деньги (5-10% от суммы договора). Павильоны нельзя передавать третьим лицам, однако в большинстве случаев они могут быть приспособлены для торговли различными товарами в зависимости от желания арендатора. С мая 2016 года по середину сентября 2017 года власти успели разыграть 5,4 тысячи квадратных метров подземных площадей, на которых размещены более 500 торговых точек — почти в три раза меньше, чем сдавалось до реформы. в течение 2018 года разыграют еще 1650 квадратных метров площадей, на чем распродажа будет в основном закончена.
Резкое сокращение площадей привело к ажиотажу среди торговцев. Например, на павильон 8 квадратных метров на станции метро "Марксистская" претендовало около 100 заявителей, и он был продан по цене 800 тысяч рублей в месяц. Судя по информации на сайте единой электронной торговой площадки, максимальное превышение начальной цены составило 1405%. По расчетам РБК, средняя цена аренды квадратного метра в метро в 40,6 тысячи рублей в месяц, а ставки аренды за время реформы выросли в 2,5 раза. Плату за аренду предприниматели вносят помесячно, но договор аренды заключается на пять лет и его досрочный разрыв грозит штрафными санкциями.
Представители метрополитена заявили, что в результате реформы к торговле удалось привлечь малый бизнес, однако значительная часть площадей ушла крупными лотами — чтобы бороться за них, нужен был капитал в несколько десятков миллионов рублей, и лучшие места в переходах получил относительно крупный бизнес. Хотя в руководстве метрополитена и ГБУ "Гормост" результатами реформы довольны, сами предприниматели жалуются, что метрополитен очень медленно вводит разыгранные точки в эксплуатацию. По их словам, некоторых объектов приходится ждать до полутора лет, а последние аукционы проводились еще до строительства самих киосков. К тому же первые аукционы проходили в условиях ажиотажа: пытаясь вернуться в бизнес, многие взвинчивали ставки в десятки раз, что обернулось для победителей убытками. Многие предприниматели уже начинают возвращать арендованные точки, убедившись в их нерентабельности. А обратной стороной реформы стал рост нелегальной торговли - у москвичей по-прежнему есть потребность в недорогих продуктах, которые можно купить по пути домой, а нынешние точки ее не удовлетворяют.
Летом на проблему обратил внимание депутат Мосгордумы Александр Семенников, который признал, что по содержанию нынешние ларьки ничем не отличаются от развалов 90-х
: продукция в палатках продается без информации и сертификатов, а качество товаров невозможно оценить. Ранее один из крупнейших конкурсов на торговые павильоны в подземных переходах выиграла компания "Метроторг", о бизнесе которой ничего не было известно
. Владелец этой фирмы ранее имел долю в сталинистской газете и держал в подземке сеть аптек, которые закрылись из-за низкой рентабильности. В январе этого года столичное управление Федеральной антимонопольной службы пришло к выводу, что московский метрополитен нарушил права малого и среднего бизнеса, установив неподъемные условия
для участия в аукционах на право торговли в подземных переходах.