Москвичи готовы покупать квартиры в других районах ради поступления ребенка в престижную школу, но гарантий это не дает

17 сентября 2015 г. Верховный суд признал законной схему зачисления в столичные школы

Верховный суд отказался отменить введенную мэрией Москвы схему закрепления школ за микрорайонами, из-за которой первокласснице не хватило места в "рейтинговой" гимназии. Родители намерены обратиться в Конституционный суд.