Москвичи готовы покупать квартиры в других районах ради поступления ребенка в престижную школу, но гарантий это не дает

Москвичи активно ищут новые способы поступления в нужные школы задолго до начала зачисления и учебы. По их словам, в следующем году конкуренция при поступлении в топовые школы возрастет, так как в школу пойдут дети, на год рождения которых пришелся пик столичной рождаемости, пишет "Московский комсомолец"
.
Родители говорят, что уже в прошлом году в первый класс пошло столько детей, что в престижные заведения без нужной прописки попасть нереально. Регистрация заявлений от родителей первоклассников начнется лишь через месяц, но они уже сейчас ищут пути поступления в престижную школу, оформляя незаконную регистрацию и даже покупая квартиру в нужном районе.
Родители, у которых нет возможности купить жилье рядом со школой, пытаются попасть в учебное заведение более дешевыми способами. Если раньше ради зачисления в первый класс многие делали фиктивную регистрацию
в одном из близлежащих домов, то сейчас эти действия стали предметом внимания правоохранительных органов, а детей, попавших в школу таким образом, могут тут же отчислить. Поэтому сейчас единственным надежным и легальным способом попадания в нужное учреждение является посещение ребенком детского сада, входящего в один учебный комплекс со школой.
Однако и у этого пути есть свои недостатки: по словам родителей, престижные школы нередко находятся в другом районе, а устроиться туда с 5 или 6 лет прямо перед школой невозможно, поскольку все группы заполнены под завязку. В итоге ребенка приходится возить в другой район уже с трех лет. "Подруги уже обращались к директору школы, и им дали понять, что свободных мест для детей по дополнительным спискам точно не будет", - говорит мать одного из будущих первоклассников. Тем не менее в администрации некоторых школ все же рекомендуют искать профессионального педагога в школе рядом с домом, чтобы не нагружать ребенка поездками в другой район.
Отметим, что места в престижной школе не гарантирует даже покупка квартиры в нужном районе. В 2015 году семья, специально купившая квартиру в доме напротив выбранной ими гимназии, не смогла записать туда ребенка
. Оказалось, что их дом приписан к другой, более отдаленной и менее престижной школе. Хотя Верховный суд признал отказ в приеме в школу противоречащим федеральному законодательству, жалобу родителей в итоге отклонили