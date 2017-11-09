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Москвичи готовы покупать квартиры в других районах ради поступления ребенка в престижную школу, но гарантий это не дает
15 ноября 2017 г. | Время публикации 10:19 | Последние изменения 16:32
Рубрики: Дети  
 
Moscow-Live.ru
Москвичи активно ищут новые способы поступления в нужные школы задолго до начала зачисления и учебы. По их словам, в следующем году конкуренция при поступлении в топовые школы возрастет, так как в школу пойдут дети, на год рождения которых пришелся пик столичной рождаемости, пишет "Московский комсомолец".

Родители говорят, что уже в прошлом году в первый класс пошло столько детей, что в престижные заведения без нужной прописки попасть нереально. Регистрация заявлений от родителей первоклассников начнется лишь через месяц, но они уже сейчас ищут пути поступления в престижную школу, оформляя незаконную регистрацию и даже покупая квартиру в нужном районе.

Родители, у которых нет возможности купить жилье рядом со школой, пытаются попасть в учебное заведение более дешевыми способами. Если раньше ради зачисления в первый класс многие делали фиктивную регистрацию в одном из близлежащих домов, то сейчас эти действия стали предметом внимания правоохранительных органов, а детей, попавших в школу таким образом, могут тут же отчислить. Поэтому сейчас единственным надежным и легальным способом попадания в нужное учреждение является посещение ребенком детского сада, входящего в один учебный комплекс со школой.

Однако и у этого пути есть свои недостатки: по словам родителей, престижные школы нередко находятся в другом районе, а устроиться туда с 5 или 6 лет прямо перед школой невозможно, поскольку все группы заполнены под завязку. В итоге ребенка приходится возить в другой район уже с трех лет. "Подруги уже обращались к директору школы, и им дали понять, что свободных мест для детей по дополнительным спискам точно не будет", - говорит мать одного из будущих первоклассников. Тем не менее в администрации некоторых школ все же рекомендуют искать профессионального педагога в школе рядом с домом, чтобы не нагружать ребенка поездками в другой район.

Отметим, что места в престижной школе не гарантирует даже покупка квартиры в нужном районе. В 2015 году семья, специально купившая квартиру в доме напротив выбранной ими гимназии, не смогла записать туда ребенка. Оказалось, что их дом приписан к другой, более отдаленной и менее престижной школе. Хотя Верховный суд признал отказ в приеме в школу противоречащим федеральному законодательству, жалобу родителей в итоге отклонили
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