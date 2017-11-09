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В четверг столицу ожидает дождь и мокрый снег
15 ноября 2017 г. | Время публикации 20:00
Рубрики: Погода  
 
Global Look Press
В четверг, 16 ноября, в столице ожидается дождь и мокрый снег, сообщает Гидрометцентр России. В столице будет облачно. Ночью небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), температура в Москве от ноля до плюс двух, по области от минус двух до плюс трех, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Днем небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег), температура в Москве плюс 1-3, по области от ноля до плюс 5 градусов, ветер юго-западный и западный, 5-10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Местами гололедица.
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Четверг, 16 ноября 2017 г. // Последняя новость 15 ноября 2017 г. 20:00
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