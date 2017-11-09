Проблему стритрейсеров на Воробьевых горах не могут решить полтора года

Столичные власти рассматривают вопрос о предоставлении специализированной площадки для стритрейсинга. Об этом говорится в ответе столичной мэрии на запрос депутата Госдумы Василия Власова, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил запрос мэру Москвы Сергею Собянину по вопросу создания специальной трассы для стритрейсинга. Поводом для этого стали многочисленные обращения от жителей юго-запада Москвы, которые жалуются на автолюбителей, устраивающих гонки на Воробьевых горах. По их словам, водители "гоняют на машинах с заносами, "дрифтят", не соблюдают правила дорожного движения, что представляет угрозу для жителей района".
В ответе на запрос депутата сообщается, что площадка для проведения любительских автомобильных соревнований может быть предоставлена на территории Троицкого и Новомосковского округов, о чем имеется ходатайство ГУ МВД по Москве
. Соответствующий вопрос прорабатывается "с учетом сложившейся жилой застройки, существующих ограничений и обременений, а также разработанной градостроительной документации".
Ранее депутаты Госдумы от КПРФ обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением создать в столице открытые треки
для стритрейсерских гонок. Также предлагалось предоставить площадки для гонок на условиях аренды
. Отмечалось, что такие площадки должны располагаться вдали от жилых домов, а их арендаторы обязаны обеспечивать безопасность зрителей и участников, однако сейчас об этих идеях ничего не известно.