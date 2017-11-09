Проблему стритрейсеров на Воробьевых горах не могут решить полтора года

30 марта 2017 г. Столичным стритрейсерам предложили "выпускать пар" на соревнованиях

Глава московской ГИБДД Виктор Коваленко предложил стритрейсерам участвовать в соревнованиях вместо гонок по Москве. О специальных местах для стритрейсеров говорили в прошлом году, однако сейчас об этом ничего не известно.