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Проблему стритрейсеров на Воробьевых горах не могут решить полтора года
15 ноября 2017 г. | Время публикации 08:31 | Последние изменения 11:26
Рубрики: Общество  
 
Воробьевы горы | Moscow-Live.ru
Столичные власти рассматривают вопрос о предоставлении специализированной площадки для стритрейсинга. Об этом говорится в ответе столичной мэрии на запрос депутата Госдумы Василия Власова, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов направил запрос мэру Москвы Сергею Собянину по вопросу создания специальной трассы для стритрейсинга. Поводом для этого стали многочисленные обращения от жителей юго-запада Москвы, которые жалуются на автолюбителей, устраивающих гонки на Воробьевых горах. По их словам, водители "гоняют на машинах с заносами, "дрифтят", не соблюдают правила дорожного движения, что представляет угрозу для жителей района".

В ответе на запрос депутата сообщается, что площадка для проведения любительских автомобильных соревнований может быть предоставлена на территории Троицкого и Новомосковского округов, о чем имеется ходатайство ГУ МВД по Москве. Соответствующий вопрос прорабатывается "с учетом сложившейся жилой застройки, существующих ограничений и обременений, а также разработанной градостроительной документации".

Ранее депутаты Госдумы от КПРФ обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением создать в столице открытые треки для стритрейсерских гонок. Также предлагалось предоставить площадки для гонок на условиях аренды. Отмечалось, что такие площадки должны располагаться вдали от жилых домов, а их арендаторы обязаны обеспечивать безопасность зрителей и участников, однако сейчас об этих идеях ничего не известно.

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