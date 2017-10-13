ДК имени Серафимовича окончательно сравняли с землей (ФОТО) Рубрики: Архитектура

Moscow-Live.ru



Снос ДК имени Серафимовича возобновился на этой неделе после того, как застройщику удалось получить соответствующий ордер от московских властей. "По результатам технического обследования здание ДК признано аварийным, объект имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу. Компания действует строго в рамках правового поля и имеет полный пакет документации, регламентирующей проведение демонтажных работ, включая ордер на снос", - утверждал представитель девелоперской компании.



В то же время активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков утверждал, что у строителей отсутствовал ордер ОАТИ на проведение работ.



Структура девелоперской компании "Дон-строй" завершила снос ДК имени Серафимовича в центре Москвы, за который боролись градозащитники и простые москвичи. На фотографиях, которые горожане публикуют сегодня в социальных сетях, можно увидеть, что историческое здание целиком сравняли с землей: на его месте сейчас находится лишь груда строительного мусора, огороженная забором.Снос ДК имени Серафимовича возобновился на этой неделе после того, как застройщику удалось получить соответствующий ордер от московских властей. "По результатам технического обследования здание ДК признано аварийным, объект имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу. Компания действует строго в рамках правового поля и имеет полный пакет документации, регламентирующей проведение демонтажных работ, включая ордер на снос", - утверждал представитель девелоперской компании.В то же время активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков утверждал, что у строителей отсутствовал ордер ОАТИ на проведение работ.



Предыдущая статья | Следующая статья

