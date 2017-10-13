NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
15
октября
pda
Поиск
Архив

ДК имени Серафимовича окончательно сравняли с землей (ФОТО)
15 октября 2017 г. | Время публикации 14:37 | Последние изменения 15:12
Рубрики: Архитектура  
 
Moscow-Live.ru
Структура девелоперской компании "Дон-строй" завершила снос ДК имени Серафимовича в центре Москвы, за который боролись градозащитники и простые москвичи. На фотографиях, которые горожане публикуют сегодня в социальных сетях, можно увидеть, что историческое здание целиком сравняли с землей: на его месте сейчас находится лишь груда строительного мусора, огороженная забором.

Снос ДК имени Серафимовича возобновился на этой неделе после того, как застройщику удалось получить соответствующий ордер от московских властей. "По результатам технического обследования здание ДК признано аварийным, объект имеет высокую степень износа конструкций и подлежит сносу. Компания действует строго в рамках правового поля и имеет полный пакет документации, регламентирующей проведение демонтажных работ, включая ордер на снос", - утверждал представитель девелоперской компании.

В то же время активист движения "Архнадзор" Андрей Новичков утверждал, что у строителей отсутствовал ордер ОАТИ на проведение работ.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
15.10.2017   19:36
2
15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Воскресенье, 15 октября 2017 г. // Последняя новость 16:55
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>