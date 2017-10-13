Крупный пожар произошел в театре Стаса Намина в центре Москвы в ночь на воскресенье Рубрики: Происшествия

ГУ МЧС России по г. Москве



В ведомстве уточнили, что пожар в доме 9 на улице Крымский вал произошел в подвале под сценой. Экстренные службы оперативно эвакуировали людей. Информации о пострадавших не поступало.



В тушении пожара от МЧС принимали участие 94 человека личного состава, было задействовано 27 единиц техники. Примерно к 3 часам ночи пожар удалось локализовать, а в 3:50 пламя было окончательно ликвидировано. В театре Стаса Намина, который располагается в районе Якиманка в центре столицы, в ночь на воскресенье произошел пожар. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе городского управления МЧС, площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров.В ведомстве уточнили, что пожар в доме 9 на улице Крымский вал произошел в подвале под сценой. Экстренные службы оперативно эвакуировали людей. Информации о пострадавших не поступало.В тушении пожара от МЧС принимали участие 94 человека личного состава, было задействовано 27 единиц техники. Примерно к 3 часам ночи пожар удалось локализовать, а в 3:50 пламя было окончательно ликвидировано.



Предыдущая статья | Следующая статья

