Крупный пожар произошел в театре Стаса Намина в центре Москвы в ночь на воскресенье

В театре Стаса Намина, который располагается в районе Якиманка в центре столицы, в ночь на воскресенье произошел пожар. Как сообщили агентству "Москва"
в пресс-службе городского управления МЧС, площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров.
В ведомстве уточнили, что пожар в доме 9 на улице Крымский вал произошел в подвале под сценой. Экстренные службы оперативно эвакуировали людей. Информации о пострадавших не поступало.
В тушении пожара от МЧС принимали участие 94 человека личного состава, было задействовано 27 единиц техники. Примерно к 3 часам ночи пожар удалось локализовать, а в 3:50 пламя было окончательно ликвидировано.