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Крупный пожар произошел в театре Стаса Намина в центре Москвы в ночь на воскресенье
15 октября 2017 г. | Время публикации 12:10 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Происшествия  
 
ГУ МЧС России по г. Москве
В театре Стаса Намина, который располагается в районе Якиманка в центре столицы, в ночь на воскресенье произошел пожар. Как сообщили агентству "Москва" в пресс-службе городского управления МЧС, площадь возгорания составляла около 400 квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что пожар в доме 9 на улице Крымский вал произошел в подвале под сценой. Экстренные службы оперативно эвакуировали людей. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара от МЧС принимали участие 94 человека личного состава, было задействовано 27 единиц техники. Примерно к 3 часам ночи пожар удалось локализовать, а в 3:50 пламя было окончательно ликвидировано.
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Воскресенье, 15 октября 2017 г. // Последняя новость 16:55
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