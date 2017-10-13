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Центральный дом художника эвакуировали из-за задымления
15 октября 2017 г. | Время публикации 16:55 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Спасатели днем в воскресенье, 15 октября, эвакуировали здание Центрального дома художника (ЦДХ), которое располагается на Крымском валу. Поводом для эвакуации стало задымление в концертном зале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в концертном зале помещения чувствуется запах горящей проводки. Из здания в общей сложности были выведены более 30 человек.

Информацию о возгорании в ЦДХ подтвердили и в пресс-службе столичного управления МЧС. Там отметили, что "небольшое задымление произошло в подвальном помещении здания".

Агентство "Москва" передает, что в настоящий момент администрация Центрального дома художника совместно с электриками уточняет информацию о причинах задымления.

"Обстановка спокойная, пострадавших нет", - отметил собеседник агентства в МЧС.
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Воскресенье, 15 октября 2017 г. // Последняя новость 16:55
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