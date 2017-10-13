Центральный дом художника эвакуировали из-за задымления Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



По словам собеседника агентства, в концертном зале помещения чувствуется запах горящей проводки. Из здания в общей сложности были выведены более 30 человек.



Информацию о возгорании в ЦДХ подтвердили и в пресс-службе столичного управления МЧС. Там отметили, что "небольшое задымление произошло в подвальном помещении здания".



передает, что в настоящий момент администрация Центрального дома художника совместно с электриками уточняет информацию о причинах задымления.



"Обстановка спокойная, пострадавших нет", - отметил собеседник агентства в МЧС. Спасатели днем в воскресенье, 15 октября, эвакуировали здание Центрального дома художника (ЦДХ), которое располагается на Крымском валу. Поводом для эвакуации стало задымление в концертном зале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.По словам собеседника агентства, в концертном зале помещения чувствуется запах горящей проводки. Из здания в общей сложности были выведены более 30 человек.Информацию о возгорании в ЦДХ подтвердили и в пресс-службе столичного управления МЧС. Там отметили, что "небольшое задымление произошло в подвальном помещении здания". Агентство "Москва" передает, что в настоящий момент администрация Центрального дома художника совместно с электриками уточняет информацию о причинах задымления."Обстановка спокойная, пострадавших нет", - отметил собеседник агентства в МЧС.



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