Центральный дом художника эвакуировали из-за задымления

Спасатели днем в воскресенье, 15 октября, эвакуировали здание Центрального дома художника (ЦДХ), которое располагается на Крымском валу. Поводом для эвакуации стало задымление в концертном зале, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в концертном зале помещения чувствуется запах горящей проводки. Из здания в общей сложности были выведены более 30 человек.
Информацию о возгорании в ЦДХ подтвердили и в пресс-службе столичного управления МЧС. Там отметили, что "небольшое задымление произошло в подвальном помещении здания".Агентство "Москва"
передает, что в настоящий момент администрация Центрального дома художника совместно с электриками уточняет информацию о причинах задымления.
"Обстановка спокойная, пострадавших нет", - отметил собеседник агентства в МЧС.