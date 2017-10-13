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Москвичи высмеяли нелепо установленные коммунальщиками антипарковочные полусферы (ФОТО)
15 октября 2017 г. | Время публикации 13:33
Рубрики: Автотранспорт, Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
В сообществе жителей столичных районов Алексеевский, Ростокино и Останкино в Facebook большого резонанса удостоилась публикация местного жителя, который рассказал о результатах своего многомесячного диалога с управой о необходимости установки возле его дома антипарковочных полусфер. Долгожданные бетонные ограждения действительно появились, но расставлены они так, что нисколько не препятствуют стоянке автомобилей.

"Полгода просил управу установить полусферы, чтобы можно было выходить из подъезда и не обтирать машины. И вот поставили. Ну не дебилы? Теперь вообще нельзя пройти", - возмущается москвич.

Пользователи, впрочем, обратили внимание и на действия водителей, чьи автомобили запечатлены на фотографии, сопровождающей публикацию. "Водила на лексусе молодец, он бы еще в подъезд въехал, красота!" - пошутил один из местных жителей. Другая москвичка с сожалением констатировала, что с коляской с ребенком пройти там теперь попросту невозможно.

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