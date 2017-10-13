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Гидрометцентр пообещал москвичам скорое наступление теплой погоды
15 октября 2017 г. | Время публикации 16:48 | Последние изменения 17:02
Рубрики: Погода  
 
Moscow-Live.ru
Промозглая и дождливая погода, установившаяся в столичном регионе в последние дни, на следующей неделе сменится существенным потеплением, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, новая неделя будет характерна невысоким атмосферным давлением (около и ниже нормы), а потому осадков не ожидается.

Специалист отметил, что днем в Москве и области будет проглядывать солнце. Температура примерно на 4 градуса будет превышать климатическую норму для этого времени года: ночные минимальные температуры составят 3-6 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 13.

Вильфанд объяснил, что потепление принесет в московский регион воздух с юго-запада Европы, со Средиземного моря.
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Воскресенье, 15 октября 2017 г. // Последняя новость 16:55
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