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Неизвестные устроили ДТП в Новой Москве, чтобы ограбить дорогую иномарку
15 октября 2017 г. | Время публикации 11:06 | Последние изменения 12:54
Рубрики: Криминал  
 
Global Look Press
На территории Новой Москвы трое неизвестных на автомобиле Lada Priora устроили ДТП, чтобы ограбить мужчину, ехавшего в дорогой иномарке, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе 27-го километра Боровского шоссе в поселении Внуковское. Злоумышленники, после того как спровоцировали аварию, нанесли побои водителю и пассажиру и похитили сумку, в которой находилось 4,76 миллиона рублей.

В пресс-службе управления полиции рассказали, что сумка принадлежала пассажиру 1987 года рождения, который является безработным. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников.
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