Неизвестные устроили ДТП в Новой Москве, чтобы ограбить дорогую иномарку Рубрики: Криминал

Global Look Press



В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе 27-го километра Боровского шоссе в поселении Внуковское. Злоумышленники, после того как спровоцировали аварию, нанесли побои водителю и пассажиру и похитили сумку, в которой находилось 4,76 миллиона рублей.



В пресс-службе управления полиции рассказали, что сумка принадлежала пассажиру 1987 года рождения, который является безработным. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников. На территории Новой Москвы трое неизвестных на автомобиле Lada Priora устроили ДТП, чтобы ограбить мужчину, ехавшего в дорогой иномарке, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе 27-го километра Боровского шоссе в поселении Внуковское. Злоумышленники, после того как спровоцировали аварию, нанесли побои водителю и пассажиру и похитили сумку, в которой находилось 4,76 миллиона рублей.В пресс-службе управления полиции рассказали, что сумка принадлежала пассажиру 1987 года рождения, который является безработным. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников.



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