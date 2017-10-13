Неизвестные устроили ДТП в Новой Москве, чтобы ограбить дорогую иномарку

На территории Новой Москвы трое неизвестных на автомобиле Lada Priora устроили ДТП, чтобы ограбить мужчину, ехавшего в дорогой иномарке, сообщает агентство "Москва"
со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в районе 27-го километра Боровского шоссе в поселении Внуковское. Злоумышленники, после того как спровоцировали аварию, нанесли побои водителю и пассажиру и похитили сумку, в которой находилось 4,76 миллиона рублей.
В пресс-службе управления полиции рассказали, что сумка принадлежала пассажиру 1987 года рождения, который является безработным. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски преступников.