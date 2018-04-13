Акцию против свалок не удалось превратить в общеподмосковную Рубрики: Экология

Global Look Press



В Волоколамске прошло



Еще один митинг прошел в поселке Большевик Серпуховского района, жители которого решили выразить свой протест в отношении работы местного полигона "Лесная". В большинстве городов активисты требовали взять под контроль завоз мусора на местные полигоны, чтобы к ним не везли отходы из других районов области. В Лобне протестовали против строительства завода термической обработки мусора. А жители Балашихи жаловались на выбросы свалочного газа с полигона "Кучино"



Одновременно с митингами протеста против свалок во многих подмосковных городах проходили экологические акции за раздельный сбор мусора. Например, в Сергиевом Посаде оба мероприятия проходили в одном месте - у ДК "Созвездие". В одной руке участники митинга держали флаеры "Нет свалке Непейно", а в другой — зеленые флажки "Я готов разделять мусор". Отметим, что за раздельный сбор мусора ратуют и сами активисты: одна из жительниц Балашихи в ходе митинга предложила взятьвнедрение системы раздельного сбора мусора под народный контроль .



Экологические акции прошли и в других городах Подмосковья, но собрали от 100 до 500 человек. По словам экспертов, сравнительный неуспех общеподмосковной акции против свалок объясняется тем, что острота экологической проблемы в муниципальных образованиях не одинакова, а уровень популярности местных властей, с которым также связаны акции протеста, везде разный. Кроме того, эксперты утверждают, что опыт работы подмосковных и муниципальных властей по экологической тематике позволяет избегать повтора ошибок в отношении других муниципалитетов



Напомним, в субботу свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. Новый участок начнет принимать мусор в течение ближайших дней.



Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что зловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.



Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За последние две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.



А в воскресенье, 15 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали В субботу, 14 апреля, экологические акции прошли сразу в девяти городах Подмосковья. На улицу вышли жители Балашихи, Волоколамска, Дмитрова, Клина, Лобни, Красноармейска, Сергиева Посада, Серпухова и Шатуры, однако акции оказались не настолько масштабны, как предполагалось. В то же время активисты заявили о необходимости раздельного сбора мусора, пишет "Московский комсомолец" В Волоколамске прошло два митинга , и оба состоялись за чертой города. На акцию около мемориала героям-саперам собралось около 800 человек, туда же приехал руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов. "Мне очень стыдно, что мы не смогли это предотвратить. Поверьте, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы этого запаха в вашей жизни больше не было. Чтобы вы жили и работали спокойно, чтобы не было необходимости собираться на митинги", — сказал он. Чиновник также подтвердил, что владельцам полигона будут выставлены иски, а ущерб здоровью волоколамцев будет финансово компенсирован. Второй митинг состоялся рядом с полигоном "Ядрово", из-за близости свалки некоторые участники были со средствами химзащиты и масками.Еще один митинг прошел в поселке Большевик Серпуховского района, жители которого решили выразить свой протест в отношении работы местного полигона "Лесная". В большинстве городов активисты требовали взять под контроль завоз мусора на местные полигоны, чтобы к ним не везли отходы из других районов области. В Лобне протестовали против строительства завода термической обработки мусора. А жители Балашихи жаловались на выбросы свалочного газа с полигона "Кучино"Одновременно с митингами протеста против свалок во многих подмосковных городах проходили экологические акции за раздельный сбор мусора. Например, в Сергиевом Посаде оба мероприятия проходили в одном месте - у ДК "Созвездие". В одной руке участники митинга держали флаеры "Нет свалке Непейно", а в другой — зеленые флажки "Я готов разделять мусор". Отметим, что за раздельный сбор мусора ратуют и сами активисты: одна из жительниц Балашихи в ходе митинга предложила взятьвнедрение системы раздельного сбора мусора под народный контроль .Экологические акции прошли и в других городах Подмосковья, но собрали от 100 до 500 человек. По словам экспертов, сравнительный неуспех общеподмосковной акции против свалок объясняется тем, что острота экологической проблемы в муниципальных образованиях не одинакова, а уровень популярности местных властей, с которым также связаны акции протеста, везде разный. Кроме того, эксперты утверждают, что опыт работы подмосковных и муниципальных властей по экологической тематике позволяет избегать повтора ошибок в отношении других муниципалитетовНапомним, в субботу свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. Новый участок начнет принимать мусор в течение ближайших дней.Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что зловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За последние две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.А в воскресенье, 15 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти активистов , которые перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово". После того, как несколько сотен человек взялись за руки и встали у въезда к полигону, к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. На протяжении некоторого времени обстановка была спокойной, однако затем представители правоохранительных органов начали разгонять митингующих. Вскоре последовали и задержания.



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