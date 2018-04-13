NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
апреля
pda
Поиск
Архив

Акцию против свалок не удалось превратить в общеподмосковную
16 апреля 2018 г. | Время публикации 08:43
Рубрики: Экология  
 
Global Look Press
В субботу, 14 апреля, экологические акции прошли сразу в девяти городах Подмосковья. На улицу вышли жители Балашихи, Волоколамска, Дмитрова, Клина, Лобни, Красноармейска, Сергиева Посада, Серпухова и Шатуры, однако акции оказались не настолько масштабны, как предполагалось. В то же время активисты заявили о необходимости раздельного сбора мусора, пишет "Московский комсомолец".

В Волоколамске прошло два митинга, и оба состоялись за чертой города. На акцию около мемориала героям-саперам собралось около 800 человек, туда же приехал руководитель администрации губернатора Подмосковья Михаил Кузнецов. "Мне очень стыдно, что мы не смогли это предотвратить. Поверьте, мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы этого запаха в вашей жизни больше не было. Чтобы вы жили и работали спокойно, чтобы не было необходимости собираться на митинги", — сказал он. Чиновник также подтвердил, что владельцам полигона будут выставлены иски, а ущерб здоровью волоколамцев будет финансово компенсирован. Второй митинг состоялся рядом с полигоном "Ядрово", из-за близости свалки некоторые участники были со средствами химзащиты и масками.

Еще один митинг прошел в поселке Большевик Серпуховского района, жители которого решили выразить свой протест в отношении работы местного полигона "Лесная". В большинстве городов активисты требовали взять под контроль завоз мусора на местные полигоны, чтобы к ним не везли отходы из других районов области. В Лобне протестовали против строительства завода термической обработки мусора. А жители Балашихи жаловались на выбросы свалочного газа с полигона "Кучино"

Одновременно с митингами протеста против свалок во многих подмосковных городах проходили экологические акции за раздельный сбор мусора. Например, в Сергиевом Посаде оба мероприятия проходили в одном месте - у ДК "Созвездие". В одной руке участники митинга держали флаеры "Нет свалке Непейно", а в другой — зеленые флажки "Я готов разделять мусор". Отметим, что за раздельный сбор мусора ратуют и сами активисты: одна из жительниц Балашихи в ходе митинга предложила взятьвнедрение системы раздельного сбора мусора под народный контроль .

Экологические акции прошли и в других городах Подмосковья, но собрали от 100 до 500 человек. По словам экспертов, сравнительный неуспех общеподмосковной акции против свалок объясняется тем, что острота экологической проблемы в муниципальных образованиях не одинакова, а уровень популярности местных властей, с которым также связаны акции протеста, везде разный. Кроме того, эксперты утверждают, что опыт работы подмосковных и муниципальных властей по экологической тематике позволяет избегать повтора ошибок в отношении других муниципалитетов

Напомним, в субботу свалка в Волоколамском районе приняла последний мусоровоз на так называемую "старую карту", которая теперь официально закрыта для приемки отходов. Новый участок начнет принимать мусор в течение ближайших дней.

Заместитель председателя правительства Московской области Александр Чупраков ранее в субботу сообщил, что формирование тела полигона для его дегазации завершено. Что касается "второй карты", то она, по заверению чиновников, будет построена по современным технологиям, а мусор туда будет свозиться только из близлежащих районов. Власти также обещают, что зловония не будет, так как возле нового тела свалки построят завод переработки органических отходов, от которых и возникает неприятный запах.

Волоколамцев это не успокаивает, они требуют полного закрытия свалки, на что власти отвечают силовыми методами. За последние две недели в городе прошло несколько обысков, в том числе в редакции газеты "Волоколамская неделя", писавшей о протестах, и у арестованных активистов Артема Любимова и Андрея Жданова. Правоохранители также приходили к людям, так или иначе связанным с Любимовым: к его адвокату Юлии Куликовой и владельцу гоночной трассы Moscow Raceway Рустему Трегулову, чей спорткомплекс указан как место работы Любимова. Также силовиков интересовал бизнес участника акций против свалки Рамазана Байрамова.

А в воскресенье, 15 апреля, сотрудники правоохранительных органов задержали около десяти активистов, которые перекрыли подъезд к мусорному полигону "Ядрово". После того, как несколько сотен человек взялись за руки и встали у въезда к полигону, к месту проведения акции прибыли сотрудники полиции. На протяжении некоторого времени обстановка была спокойной, однако затем представители правоохранительных органов начали разгонять митингующих. Вскоре последовали и задержания.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Полиция задержала около 10 активистов, перекрывших дорогу к полигону "Ядрово"
15 апреля 2018 г.
Полиция задержала около 10 активистов, перекрывших дорогу к полигону "Ядрово"
Ранее в воскресенье несколько сотен активистов перекрыли подъезд к скандальной свалке. На место выдвинулась полиция, которая начала силой разгонять протестующих. Инцидент попал на ВИДЕО.
14 апреля 2018 г.
13 апреля 2018 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.04.2018   12:52
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 16 апреля 2018 г. // Последняя новость 12:03
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>