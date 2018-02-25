Водители московского "Автодора" пожаловались на нарушения трудовых прав

Водители московского ГБУ "Автомобильные дороги" пожаловались на нарушения своих трудовых прав и плохие условия проживания. На прошлой неделе сотрудники рассказали о своей ситуации главе Красносельского муниципального округа Илье Яшину, он опубликовал выдержки из встречи в видеоролике на своем канале в YouTube
.
Государственное бюджетное учреждение "Автомобильные дороги" подчиняется департаменту ЖКХ Москвы, отвечает за комплексное обслуживание городских дорог и ремонт асфальта, зимой в его обязанности входит вывоз снега. Водители автоколонны, бывшие десантники и участники боевых действий, рассказали, что во время снегопадов их без письменного приказа перевели на работу сутками, при этом в январе они получили меньше денег, чем при обычном графике.
По их словам, начальство в холода запретило мыть машины теплой водой под угрозой штрафа в 3 тысячи рублей. Когда водители возмутились, им урезали зарплату до 25 тысяч рублей, пересадили на нерабочие машины, отключили воду и предложили уволиться. Один из водителей также рассказал, что начальник напал на него из-за жалоб, используя удушающий прием.
Ситуация с проживанием еще хуже: в жилой модуль для водителей подселили вдвое больше людей, чем положено, горячей воды на всех не хватает, есть клопы и тараканы. Водителям не выдают новые матрасы, а старые представляют собой, по сути, мешки. Сотрудники "Автодора" потребовали отправить в отставку начальника предприятия Александра Орешкина, организовать в ГБУ комплексную трудовую инспекцию, восстановить трудовые права водителей и выплатить им причитающиеся премии.
Позже Яшин написал в своем Facebook
, что протестующих водителей вызвали к начальнику "Автодора". "Говорят, что позвонили из мэрии и сказали урегулировать ситуацию. Обещают выполнить все требования по условиям труда. Водители требуют письменных гарантий", - говорится в посте.
До этого водители пригрозили объявить бессрочную голодовку, но после уступок руководства передумали. Водитель Александр Лашечкин сообщил телеканалу "Дождь"
, что начальство пообещало вернуть им "человеческие условия труда" и платить "нормальную зарплату". Он также считает, что мэрия и руководство ГБУ немедленно отреагировали именно потому, что о проблеме сотрудников рассказал Илья Яшин.
Напомним, зимой в Москве разразился скандал с зарплатами дворников. В начале февраля дворники Красносельского района Москвы пожаловались
муниципальным депутатам на зарплату в 20 тысяч рублей - с переработками, без выходных и больничных. Через неделю после этого заммэра по ЖКХ Петр Бирюков заявил в интервью, что дворники в столице получают 45 тысяч рублей
. Совет депутатов Красносельского района проверил их трудовые договоры и выяснил, что в реальности дворники получают 25-30 тысяч рублей.
В связи с плохой уборкой снежных завалов по всему городу депутаты Госдумы попросили мэра Москвы проверить реальное соответствие численности дворников
штатному расписанию - из-за "устойчивого ощущения явного дефицита" коммунальщиков. Большой резонанс получила история с уборкой снега в Кропоткинском переулке, где расположена резиденция посла Австралии
. Завалы убрали только после того, как дипломат напрямую обратился к мэру Москвы через Twitter.
По всей Москве прошли расследования по поводу фиктивного трудоустройства коммунальных рабочих. Три уголовных дела
было возбуждено по факту фиктивного найма дворников в ГБУ "Жилищник" района Сокольники. Зарплата для "мертвых душ" поступала на банковские карты сотрудников ГБУ. В результате мелкие чиновники обогатились за минувший год более чем на 500 тысяч рублей.
Еще 20 уголовных дел
о мошенничестве было возбуждено в связи с фиктивным трудоустройством дворников, уборщиков и рабочих в ГБУ "Жилищник" района Люблино. Во всех случаях "мертвые души" нанимались по настоящим документам, которые их владельцы предоставляли за разовое вознаграждение. Затем на физлиц, которые якобы устраивались на работу, открывали счета для выплаты зарплаты. Деньги, судя по всему, шли в карман руководителям "Жилищника". Общий ущерб составил 14,4 миллиона рублей.