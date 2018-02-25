Водители московского "Автодора" пожаловались на нарушения трудовых прав

26 февраля 2018 г. В Москве возбудили еще 20 уголовных дел о фиктивных работниках в "Жилищнике", расследования идут по всему городу

Уголовные дела возбуждены в отношении "неустановленных лиц" из числа руководителей "Жилищника" по району Люблино, которые нанимали "мертвых душ" с марта 2014 года по сентябрь 2016 года. Общий ущерб составил 14,4 миллиона рублей.