В Москве украли сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин Рубрики: Происшествия





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"Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы. Документы, конечно, охранники не проверяли", - сообщается в Telegram-канале. По факту кражи мастер написал заявление в полицию, но обещал забрать его, если камеру вернут.



В пресс-службе московского Музея космонавтики подтвердили факт кражи, уточнив, что камера находилась на временном учете и не принадлежала музею. Саму же камеру украли из реставрационного цеха на предприятии в Строгино. Других подробностей инцидента не сообщили, подтвердив лишь факт ведения следствия.



В музее также отметили, что факт тренировки "первого отряда" советских космонавтов именно в этой камере пока не подтвержден экспертизой. Об этом сообщает



"Мы не можем утверждать, что сурдокамера принадлежала именно "первому отряду". Потому что шел как раз процесс атрибуции - когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете. В отношении этой сурдокамеры как раз шел такой процесс, и был не до конца проведен, поэтому утверждать что-либо рано", - отметил собеседник агентства.



Злоумышленники украли в Москве сурдокамеру, в которой, возможно, тренировался первый космонавт Юрий Гагарин. Изделие похитили с предприятия, где при помощи экспертизы собирались проверить подлинность камеры, сообщили ТАСС в пресс-службе московского музея космонавтики.Ранее в канале Mash в мессенджере Telegram сообщалось, что в Москве исчезла сурдокамера, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты, ее должны были отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино, а в начале апреля вернулся за камерой, но найти ее не смог. По словам охранников, камеру забрали другие реставраторы."Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы. Документы, конечно, охранники не проверяли", - сообщается в Telegram-канале. По факту кражи мастер написал заявление в полицию, но обещал забрать его, если камеру вернут.В пресс-службе московского Музея космонавтики подтвердили факт кражи, уточнив, что камера находилась на временном учете и не принадлежала музею. Саму же камеру украли из реставрационного цеха на предприятии в Строгино. Других подробностей инцидента не сообщили, подтвердив лишь факт ведения следствия.В музее также отметили, что факт тренировки "первого отряда" советских космонавтов именно в этой камере пока не подтвержден экспертизой. Об этом сообщает агентство "Москва" "Мы не можем утверждать, что сурдокамера принадлежала именно "первому отряду". Потому что шел как раз процесс атрибуции - когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете. В отношении этой сурдокамеры как раз шел такой процесс, и был не до конца проведен, поэтому утверждать что-либо рано", - отметил собеседник агентства.



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