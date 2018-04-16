NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
апреля
pda
Поиск
Архив

В Москве украли сурдокамеру, в которой мог тренироваться Юрий Гагарин
16 апреля 2018 г. | Время публикации 13:02 | Последние изменения 14:06
Рубрики: Происшествия  
 
Злоумышленники украли в Москве сурдокамеру, в которой, возможно, тренировался первый космонавт Юрий Гагарин. Изделие похитили с предприятия, где при помощи экспертизы собирались проверить подлинность камеры, сообщили ТАСС в пресс-службе московского музея космонавтики.

Ранее в канале Mash в мессенджере Telegram сообщалось, что в Москве исчезла сурдокамера, в которой тренировались Юрий Гагарин и другие советские космонавты, ее должны были отреставрировать ко Дню космонавтики. Мастер Анатолий Фабричнов забрал ее из музея космонавтики и оставил на охраняемой стоянке в Строгино, а в начале апреля вернулся за камерой, но найти ее не смог. По словам охранников, камеру забрали другие реставраторы.

"Приехали десять человек, представились мастерами, погрузили капсулу в грузовик, крикнули "Поехали!" и были таковы. Документы, конечно, охранники не проверяли", - сообщается в Telegram-канале. По факту кражи мастер написал заявление в полицию, но обещал забрать его, если камеру вернут.

В пресс-службе московского Музея космонавтики подтвердили факт кражи, уточнив, что камера находилась на временном учете и не принадлежала музею. Саму же камеру украли из реставрационного цеха на предприятии в Строгино. Других подробностей инцидента не сообщили, подтвердив лишь факт ведения следствия.

В музее также отметили, что факт тренировки "первого отряда" советских космонавтов именно в этой камере пока не подтвержден экспертизой. Об этом сообщает агентство "Москва".

"Мы не можем утверждать, что сурдокамера принадлежала именно "первому отряду". Потому что шел как раз процесс атрибуции - когда определяют автора, место изготовления, время, материал, кто связан с этим предметом, то есть всю информацию о предмете. В отношении этой сурдокамеры как раз шел такой процесс, и был не до конца проведен, поэтому утверждать что-либо рано", - отметил собеседник агентства.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.04.2018   17:44
4
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 16 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>