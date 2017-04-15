

Чистопрудный бульвар перекроют на выходные из-за парада трамваев Рубрики: Автотранспорт





Кроме того, с 20 апреля по 20 декабря из-за реконструкции Политехнического музея будет круглосуточно закрыта одна полоса возле дома 3/4 по Лубянскому проезду. А с 21 апреля по 20 мая одну полосу закроют на участке 6-го проспекта Новогиреева от дома 30а, корпуса 2 до дома 73, а с 5 по 30 июня — в районе дома 32. В июне в связи с реконструкцией инженерных сетей на Федеративном проспекте будет закрыта полоса проспекта около дома 30. Для удобства водителей здесь сделают временные уширения. В выходные в столице перекроют часть улиц из-за реконструкции и традиционного парада трамваев. Как сообщается на сайте столичного департамента транспорта, с 23:00 20 апреля до 18:00 21 апреля в связи с проведением парада трамваев полностью перекроют Чистопрудный бульвар. В Центре организации дорожного движения водителям советуют заранее выбирать альтернативные маршруты.Кроме того, с 20 апреля по 20 декабря из-за реконструкции Политехнического музея будет круглосуточно закрыта одна полоса возле дома 3/4 по Лубянскому проезду. А с 21 апреля по 20 мая одну полосу закроют на участке 6-го проспекта Новогиреева от дома 30а, корпуса 2 до дома 73, а с 5 по 30 июня — в районе дома 32. В июне в связи с реконструкцией инженерных сетей на Федеративном проспекте будет закрыта полоса проспекта около дома 30. Для удобства водителей здесь сделают временные уширения.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ 15 апреля 2017 г. Из-за парада ретротрамваев до вечера субботы перекрыт Чистопрудный бульвар

Парад, приуроченный к 118-летию трамвайного движения в Москве, пройдет в субботу в центре столицы. В параде примут участие трамвайные вагоны разных эпох, в том числе конка 1884 года.



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