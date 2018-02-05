Заседание суда о пересмотре приговора врачу Мисюриной закрыли по просьбе дочери умершего пациента

16 марта 2018 г. "Всех не пересажаете": Путин призвал медиков не бояться массовых посадок после скандального дела врача Мисюриной

Глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сказал президенту, что после дела Мисюриной в медицинском сообществе "не очень хорошие" настроения, быть доктором "становится просто опасно". Путин объяснил повышенные требования развитием отрасли.