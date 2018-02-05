Заседание суда о пересмотре приговора врачу Мисюриной закрыли по просьбе дочери умершего пациента

В Мосгорсуде 16 апреля проходит рассмотрение жалобы на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии из-за смерти пациента. Дочь умершего попросила провести заседание в закрытом режиме из-за возможного разглашения охраняемой законом врачебной тайны, сообщает "Интерфакс"
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Прокуратура поддержала ходатайство, суд его удовлетворил. Адвокат Мисюриной со своей стороны отметил, что в суде первой инстанции заседания проходили в открытом режиме. "Кроме того, мы не собираемся сегодня затрагивать вопросы, касающиеся личной жизни потерпевшей и сведений, составляющих врачебную тайну", - сказал он (цитата по ТАСС). Однако, по решению суда, в открытом режиме будет оглашена только резолютивная часть решения апелляционной коллегии.
Адвокаты врача просят отменить приговор и оправдать Мисюрину. Прокуратура Москвы, также не согласившаяся с решением суда первой инстанции, настаивает на его отмене и возвращении дела в надзорное ведомство.
Инцидент, ставший поводом для возбуждения уголовного дела против Мисюриной, произошел в июле 2013 года в частной клинике на Профсоюзной улице. По версии следствия, при трепанобиопсии костного мозга гематолог "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.
22 января 2018 года Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента. Приговор вызвал большой резонанс в медицинском сообществе. Специалисты усомнились в том, что пациент скончался именно вследствие трепанобиописии, и предположили, что смерть, скорее всего, наступила из-за резкого обострения онкологического заболевания.
В поддержку врача выступил столичный департамент здравоохранения, петицию в защиту Мисюриной подписали десятки тысяч человек. Прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы 31 января попросила суд отменить приговор
Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Следственном комитете такая реакция вызвала недоумение и сомнения в компетентности надзорного ведомства. Тем не менее 5 февраля Мосгорсуд освободил Мисюрину из-под стражи
, заменив меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в силу.
Позже газета "Коммерсант" обнародовала ранее не публиковавшиеся выводы экспертизы по делу Мисюриной. Из документов следует, что умершего пациента можно было спасти
даже с учетом проколотого сосуда, если бы в больнице, куда он поступил с жалобами на боль, поставили правильный диагноз и вовремя сделали операцию.
Накануне рассмотрения жалобы на приговор Елена Мисюрина дала интервью журналисту и правозащитнице Зое Световой, его публикует mbk.sobchakprotivvseh.ru
. Врач сообщила, что при повреждении артерии во время трепанобиопсии пациент "умер бы у меня в течение 17 минут". "Представьте себе человека со вскрытыми на руках венами. Долго ли он бы прожил? А в этом печальном случае утверждают, что у больного были вскрыты не только вены, но и артерии!" - сказала Мисюрина.
По ее мнению, у пациента "просто развилась хроническая стадия его заболевания, она перешла в острую. Пациент болел полгода, если полгода человек не лечится, в среднем шесть-семь месяцев, когда происходит переход в последнюю стадию. У него миелофиброз, который перешел в фазу острого лейкоза, или в четвертую стадию".
Мисюрина также отметила, что в деле осталось "много белых пятен", в том числе относительно операции, послеоперационного периода и вскрытия пациента после смерти. Квалификация врачей клиники, где скончался пациент, вызывает "большие вопросы", добавила гематолог. "Люди не знают каких-то элементарных вещей. Когда на суде им задавали элементарные вопросы, они они не смогли на них ответить", - сказала Мисюрина.
Она также подвергла сомнению рассказ патологоанатома в суде о том, как он обнаружил место якобы ошибочно проведенной трепанобиопасии. "Могу со стопроцентной уверенностью сказать, что если патологоанатомом это было сделано в таком порядке, как он говорит, то он грубейшим образом нарушил этапы осмотра тела пациента и этапы вскрытия", - сказала Мисюрина.
"Протокол патологоанатомического заключения нарушает вообще все. Это не читаемо. Понять по этому протоколу, что произошло с пациентом, невозможно. Одно противоречит другому, между собой никак не связано, сплошные фантазии. Патологоанатом вообще не понимает строения человека, анатомию. На вопрос, какое было повреждено венозное сплетение, он сказал: "А я откуда знаю", - возмутилась Мисюрина.
По ее мнению, уровень научной доказательной базы в целом "крайне низок". "Была проведена комиссионная экспертиза и дополнительная. Все эксперты, которые участвовали в экспертизах, кроме гематологов, наверное, с подобного рода пациентом столкнулись в первый раз в жизни. В каких-то вещах они просто некомпетентны, какие-то вещи они просто не знают, как это происходит", - считает врач.