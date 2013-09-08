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Время голосования на выборах мэра могут продлить ради дачников
16 апреля 2018 г. | Время публикации 10:13 | Последние изменения 12:17
Рубрики: Общество  
 
© РИА Новости / Алексей Никольский
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в Мосгордуму законопроект, который предполагает изменение правил голосования в столице на выборах главы региона. Они должны состояться 9 сентября 2018 года. По предложению мэра работа избирательных участков будет продлена на два часа ради дачников. Теперь в мэрии не опасаются явки "нелояльных избирателей", сообщает "Коммерсант".

Накануне выборов мэра Сергей Собянин предложил скорректировать избирательный кодекс Москвы, внеся в него ряд поправок: 18 апреля они будут рассмотрены Мосгордумой. Так, законопроект предлагает закрепить право столичной Общественной палаты назначать наблюдателей на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления и увеличить количество доверенных лиц кандидатов на должность мэра с нынешних 100 до 500, чтобы добавить в их число волонтеров. Кроме того, мэр хочет продлить время голосования до 22:00, чтобы дать возможность проголосовать дачникам, возвращающимся из-за города.

По словам экспертов, законопроект направлен на повышение явки: проголосовать вечером для многих удобнее, нежели утром, и поправки могут привлечь "умеренных лоялистов". Однако на саму явку влияет не столько продолжительность времени голосования, сколько уровень выборов. Так, уровень явки на выборах мэра 9 сентября, предположительно, будет выше, чем в 2013 году, но точно не достигнет показателей, которые были на президентских выборах. К тому же эксперимент, проведенный на выборах губернатора Пермского края, показал, что явка с 20 до 22 часов сравнительно невелика. Кроме того, поправки увеличат нагрузку на территориальные избиркомы, которые и так заканчивают работу в шесть-семь утра следующего дня. А недосыпание и стресс могут сказаться на качестве их работы.

Напомним, на прошлых выборах мэра в 2013 году на этот пост, помимо Сергея Собянина, претендовали выдвинутый от ПАРНАСа Алексей Навальный, член КПРФ Иван Мельников, член партии "Яблоко" Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев от ЛДПР и Николай Левичев от "Справедливой России". Сами выборы прошли при рекордно низкой явке, вызвав отповедь главы администрации президента РФ Сергея Иванова. Тот нелестно отозвался о жителях столицы, назвав их "массой", которая "ничего не производит", одновременно с этим заявив, что люди идут активно голосовать, только когда они недовольны.
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