Праздничные фейерверки в день Победы запустят в 15 парках Рубрики: Праздники





Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. В небе Бабушкинского парка появятся золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы. А в парке Сокольники на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы.



Посмотреть на салют также можно будет в парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", в Таганском, Лианозовском, Измайловском, Перовском, Воронцовском парках. Кроме того, фейерверки можно будет увидеть в парках 50-летия Октября, "Кузьминки", "Садовники" и в Сиреневом саду.



Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы , пиротехническое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. В течение этого времени небо столицы будет украшено золотыми пионами, разноцветными хризантемами, а также красными, зелеными, синими и желтыми шарами.Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. В небе Бабушкинского парка появятся золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы. А в парке Сокольники на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы.Посмотреть на салют также можно будет в парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", в Таганском, Лианозовском, Измайловском, Перовском, Воронцовском парках. Кроме того, фейерверки можно будет увидеть в парках 50-летия Октября, "Кузьминки", "Садовники" и в Сиреневом саду.



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