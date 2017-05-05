Праздничные фейерверки в день Победы запустят в 15 парках

Праздничный салют в честь Дня Победы запустят в 15 столичных парках. Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы
, пиротехническое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут. В течение этого времени небо столицы будет украшено золотыми пионами, разноцветными хризантемами, а также красными, зелеными, синими и желтыми шарами.
Каждый из парков подготовил собственный сценарий фейерверков. В небе Бабушкинского парка появятся золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы. А в парке Сокольники на высоте 100 метров распустятся зеленые и желтые хризантемы.
Посмотреть на салют также можно будет в парке Горького, саду имени Баумана, саду "Эрмитаж", парке "Красная Пресня", в Таганском, Лианозовском, Измайловском, Перовском, Воронцовском парках. Кроме того, фейерверки можно будет увидеть в парках 50-летия Октября, "Кузьминки", "Садовники" и в Сиреневом саду.