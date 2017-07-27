Асфальт на улице Гурьянова превратился в руины через полгода после ремонта

21 сентября 2017 г. "Виноваты дворы": в мэрии нашли причину потопов на Мясницкой улице, где забыли установить половину ливневок

Московский юрист больше года атакует мэрию вопросами о постоянных потопах на благоустроенной Мясницкой улице. Чиновники объясняли подтопления по-разному. Последняя версия - во дворах нет упорядоченной системы водоотведения.