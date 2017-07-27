Асфальт на улице Гурьянова превратился в руины через полгода после ремонта

Спустя всего полгода после ремонта на улице Гурьянова можно наблюдать просевшие люки ливневки, разбитый бордюр и паутину трещин на асфальте тротуаров. Подрядчиком при этом является организация, не занимающаяся ремонтом дорог. Об этом на портале
"Народный совет района Печатники" пишет муниципальный депутат района Виталий Третьюхин.
По наблюдениям депутата, положенный менее полугода назад бордюр превратился в осколки или просел, из-за чего новый асфальт тротуаров покрылся сеткой трещин. Кроме того, во многих местах бордюр раскрошился, что указывает на плохое качество бетона. Просели и люки ливневой канализации, а возле дома Гурьянова, 35 куски асфальта провалились в колодец.
Кроме того, депутат отмечает, что возле некоторых домов в новом асфальте уже образовались ямки: по его словам, связано это с тем, что работы по укладке асфальта выполнялись при отрицательных температурах поздней осенью.
Бывший глава управы района Печатники Сергей Григорьев сообщил, что из-за многочисленных претензий к качеству работ заказчик – ГБУ "Автомобильные дороги" выставил претензии и собирается расторгнуть контракт с подрядчиком – ООО "ДорСтройСнаб". Однако, по данным сайта
"ДорСтройСнаб", компания занимается не ремонтом дорог, а продажей и обслуживанием строительной техники. При этом, по данным системы госзакупок, ООО "ДорСтройСнаб" в 2017 году оказало услуги "Автомобильным дорогам" по обслуживанию коммунальной техники и поставке комплектующих на 355 миллионов рублей. В тендерах компания участвовала вместе с компанией, которая является их официальным дистрибьютором, и выиграла все тендеры. А ремонт улицы выполняли техника и сотрудники с опознавательными знаками ГБУ "Автомобильные дороги".
"Всё это указывает на сомнительные схемы при выполнении госконтракта. Стоит ли рассчитывать на результат от претензионной работы ГБУ "Автомобильные дороги" с самим собой?", - задается риторическим вопросом депутат, уже отправивший информацию о некачественном ремонте на портал "Наш город".
Благоустройство в столице регулярно вызывает вопросы у блогеров и рядовых горожан. Так, на новых обустроенных улицах Садового кольца
блогеры продолжают сетовать на неправильно уложенную плитку, формально обустроенные лотки для дождевой воды и лишенные опоры канализационные люки. Кроме того, в ходе работ "забыли" благоустроить Смоленскую-Сенную площадь, а живописные виды в центре столицы испорчены визуальным мусором
- многочисленными дорожными знаками, светофорными столбами и бездумно установленными фонарями.
По-прежнему возникают вопросы и к ливневой канализации - во время дождей улицы превращаются в реки
. В районе Зюзино лестница возле одного из домов превратилась в настоящий водопад
, а на Мясницкой попросту "забыли"
сделать половину запроектированных стоков для дождевой воды.