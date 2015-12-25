NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
апреля
pda
Поиск
Архив

Кинотеатр "Художественный" откроют после реставрации не раньше 2021 года
16 апреля 2018 г. | Время публикации 16:30 | Последние изменения 16:55
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Реставрацию кинотеатра "Художественный" планируется завершить к 2021 году. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, слова которого приводятся на портале стройкомплекса Москвы.

"Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась продлить срок исполнения обязательств инвестора – АО "Художественный", ранее АО "Пионер", по реставрации здания и приспособлению его для дальнейшего использования до 31 декабря 2020 года", – заявил Константин Тимофеев. Кинотеатр "Художественный" находится по адресу Арбатская площадь, владение 14, строение 1 и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В 2014 году здание на Арбатской площади закрылось на реставрацию, но выигравший тендер подрядчик не выполнил своих обязательств, а состояние кинотеатра существенно ухудшилось, и власти расторгли с подрядчиком контракт. Новым подрядчиком стала компания владельца кинотеатра "Пионер" на Кутузовском проспекте Александра Мамута, который пообещал "воссоздать достопримечательность в оригинальном виде и привести кинозрителей на хорошее кино".

Сообщалось, что репертуар "Художественного" будет близок к репертуару "Пионера". Здание нельзя будет использовать для проведения шоу-программ, карнавалов, конкурсов, лотерей, корпоративных, клубных и цирковых представлений. У города будет право устраивать в кинотеатре массовые социально-культурные мероприятия.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Владельцу "Пионера" поручили вернуть былое величие кинотеатру "Художественный"
14 декабря 2016 г.
Владельцу "Пионера" поручили вернуть былое величие кинотеатру "Художественный"
Реставрация старейшего кинотеатра Москвы была заморожена в 2015 году по вине подрядчика. Теперь здание перешло бизнесмену Александру Мамуту. На завершение работ потребуется еще как минимум полтора года.
25 декабря 2015 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.04.2018   17:44
4
13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 16 апреля 2018 г. // Последняя новость 17:30
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>