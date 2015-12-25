Кинотеатр "Художественный" откроют после реставрации не раньше 2021 года

14 декабря 2016 г. Владельцу "Пионера" поручили вернуть былое величие кинотеатру "Художественный"

Реставрация старейшего кинотеатра Москвы была заморожена в 2015 году по вине подрядчика. Теперь здание перешло бизнесмену Александру Мамуту. На завершение работ потребуется еще как минимум полтора года.