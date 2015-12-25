Кинотеатр "Художественный" откроют после реставрации не раньше 2021 года

Реставрацию кинотеатра "Художественный" планируется завершить к 2021 году. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, слова которого приводятся на портале стройкомплекса Москвы
.
"Градостроительно-земельная комиссия Москвы согласилась продлить срок исполнения обязательств инвестора – АО "Художественный", ранее АО "Пионер", по реставрации здания и приспособлению его для дальнейшего использования до 31 декабря 2020 года", – заявил Константин Тимофеев. Кинотеатр "Художественный" находится по адресу Арбатская площадь, владение 14, строение 1 и имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.
В 2014 году здание на Арбатской площади закрылось на реставрацию, но выигравший тендер подрядчик не выполнил своих обязательств
, а состояние кинотеатра существенно ухудшилось, и власти расторгли с подрядчиком контракт.
Новым подрядчиком стала компания владельца кинотеатра "Пионер" на Кутузовском проспекте Александра Мамута
, который пообещал "воссоздать достопримечательность в оригинальном виде и привести кинозрителей на хорошее кино".
Сообщалось, что репертуар "Художественного" будет близок к репертуару "Пионера". Здание нельзя будет использовать для проведения шоу-программ, карнавалов, конкурсов, лотерей, корпоративных, клубных и цирковых представлений. У города будет право устраивать в кинотеатре массовые социально-культурные мероприятия.