NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
апреля
pda
Поиск
Архив

Волонтера, спасавшего кошек из подвала, обвинили в угрозе убийством
16 апреля 2018 г. | Время публикации 11:06
Рубрики: Животные  
 
Вызволение кошек из замурованного подвала обернулось уголовным делом для волонтера. Когда он приехал, чтобы вызволить животных через вентиляционное окно, на месте появился некий пожилой мужчина, затеявший драку, в которой пострадали оба. Несколько дней спустя волонтер узнал, что против него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством из-за неприязненных отношений. То, что истец и ответчик видели друг друга впервые, а само дознание ведется с явными нарушениями, никого не смущает. Об этом пишет "Комсомольская правда".

"Мы с супругой часто берем животных на передержки, ищем им новых хозяев, лечим и стерилизуем за свой счет. У нас самих дома 3 кота и одна кошка — все с улицы, - рассказал зоозащитник Алексей Тихомиров. По его словам, проблема бездомных кошек, которых заживо замуровывают в подвалах многоквартирных домов, стоит в городе уже несколько лет, а сами подвалы перед закрытием никто толком не проверяет, несмотря на все законодательные инициативы. Зоозащитникам, в том числе и Алексею, приходится решать эту проблему самим.

Вечером 10 декабря жительница дома 3 корпус 5 по улице Красный Казанец сообщила волонтерам, что в подвале слышится писк животных. Приехав на место, Алексей попытался открыть вентиляционное окно ломом и сабельной пилой: на шум стали стягиваться жильцы дома, поначалу воспринявшие действия волонтера с пониманием. Однако потом на месте появилась некая пожилая пара, с подачи которой завязался конфликт: пожилые люди "с ходу начали ругаться и кричать".

"Я пытался объяснить, кто я и что делаю. Бесполезно. Мужчина этот вел себя очень агрессивно и от слов перешел к действиям - подбежал и попытался вырвать лом у меня из рук. Я его оттолкнул, он отошёл, присел, даже не упав, сразу встал и продолжил ругаться", - рассказал зоозащитник. В ходе потасовки на шум сбежались зеваки, соседи и вся семья возмущенного мужчины. Волонтер попытался уехать, но сделать это не удалось, а дочь пожилого мужчины напала на девушку, которая вызвала волонтера. Еще один неизвестный пьяный мужчина, заявивший, что он из полиции, напал на самого зоозащитника.

После того, как кто-то вызвал полицию, волонтера привезли в отдел для дачи объяснений. Как выяснилось, у мужчины, затеявшего конфликт, был обнаружен небольшой ушиб грудной клетки.Зоозащитник отказался от снятия побоев, написал на напавшего встречное заявление и уехал домой. Однако 20 декабря 2017 года его вызвали в ОВД "Вешняки" и предъявили обвинение по части 1 статьи 119 ("угроза убийством"). При этом в уголовном деле сказано, что волонтер якобы угрожал мужчине из-за личной неприязни, притом что видел его впервые.

"В прошлую пятницу, 13 апреля, мы приехали на очередной допрос, - рассказывает адвокат Тихомирова Матвей Цзен. - Пришел адвокат потерпевшего, который почему-то была не в курсе дела, не знала фамилии и имени своего подзащитного, ни обстоятельств дела. Между тем, это был первый раз, когда мы вообще увидели хоть кого-то из потерпевшей стороны. Я сразу озвучил желание обсудить вопрос примирения". Сам мужчина заявил, что готов примириться за 200 тысяч рублей.

А потом выяснилось, что девушку, которая вызвала волонтеров и пострадала в драке, не собираются вызывать на очные ставки: дознаватель заявил, что не считает ее показания достоверными и потому имеющими значение для дела. Он же заявил, что в суде, куда скорее всего передадут дело, с 2006 года нет ни одного оправдательного приговора. "В глазах общественности ваше деяние будет выглядеть так: здоровый мужик решил ударить пенсионера ломом. Тебе никто не поверит", - якобы заявил Тихомирову дознаватель. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Коммунальщики опровергли сообщения о замурованных кошках в подвалах домов на юго-востоке Москвы
19 февраля 2017 г.
Коммунальщики опровергли сообщения о замурованных кошках в подвалах домов на юго-востоке Москвы
Ранее сообщалось, что коммунальные службы поставили в подвалах домов решетки, из-за которых животные не могут выбраться на улицу. Зоозащитники даже заявляли, что кормили кошек при помощи пинцетов.
7 февраля 2013 г.
29 августа 2012 г.
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.04.2018   12:52
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Понедельник, 16 апреля 2018 г. // Последняя новость 12:03
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>