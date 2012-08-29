

Волонтера, спасавшего кошек из подвала, обвинили в угрозе убийством Рубрики: Животные





"Мы с супругой часто берем животных на передержки, ищем им новых хозяев, лечим и стерилизуем за свой счет. У нас самих дома 3 кота и одна кошка — все с улицы, - рассказал зоозащитник Алексей Тихомиров. По его словам, проблема бездомных кошек, которых заживо замуровывают в подвалах многоквартирных домов, стоит в городе уже несколько лет, а сами подвалы перед закрытием никто толком не проверяет, несмотря на все



Вечером 10 декабря жительница дома 3 корпус 5 по улице Красный Казанец сообщила волонтерам, что в подвале слышится писк животных. Приехав на место, Алексей попытался открыть вентиляционное окно ломом и сабельной пилой: на шум стали стягиваться жильцы дома, поначалу воспринявшие действия волонтера с пониманием. Однако потом на месте появилась некая пожилая пара, с подачи которой завязался конфликт: пожилые люди "с ходу начали ругаться и кричать".



"Я пытался объяснить, кто я и что делаю. Бесполезно. Мужчина этот вел себя очень агрессивно и от слов перешел к действиям - подбежал и попытался вырвать лом у меня из рук. Я его оттолкнул, он отошёл, присел, даже не упав, сразу встал и продолжил ругаться", - рассказал зоозащитник. В ходе потасовки на шум сбежались зеваки, соседи и вся семья возмущенного мужчины. Волонтер попытался уехать, но сделать это не удалось, а дочь пожилого мужчины напала на девушку, которая вызвала волонтера. Еще один неизвестный пьяный мужчина, заявивший, что он из полиции, напал на самого зоозащитника.



После того, как кто-то вызвал полицию, волонтера привезли в отдел для дачи объяснений. Как выяснилось, у мужчины, затеявшего конфликт, был обнаружен небольшой ушиб грудной клетки.Зоозащитник отказался от снятия побоев, написал на напавшего встречное заявление и уехал домой. Однако 20 декабря 2017 года его вызвали в ОВД "Вешняки" и предъявили обвинение по части 1 статьи 119 ("угроза убийством"). При этом в уголовном деле сказано, что волонтер якобы угрожал мужчине из-за личной неприязни, притом что видел его впервые.



"В прошлую пятницу, 13 апреля, мы приехали на очередной допрос, - рассказывает адвокат Тихомирова Матвей Цзен. - Пришел адвокат потерпевшего, который почему-то была не в курсе дела, не знала фамилии и имени своего подзащитного, ни обстоятельств дела. Между тем, это был первый раз, когда мы вообще увидели хоть кого-то из потерпевшей стороны. Я сразу озвучил желание обсудить вопрос примирения". Сам мужчина заявил, что готов примириться за 200 тысяч рублей.



А потом выяснилось, что девушку, которая вызвала волонтеров и пострадала в драке, не собираются вызывать на очные ставки: дознаватель заявил, что не считает ее показания достоверными и потому имеющими значение для дела. Он же заявил, что в суде, куда скорее всего передадут дело, с 2006 года нет ни одного оправдательного приговора. "В глазах общественности ваше деяние будет выглядеть так: здоровый мужик решил ударить пенсионера ломом. Тебе никто не поверит", - якобы заявил Тихомирову дознаватель. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.



Вызволение кошек из замурованного подвала обернулось уголовным делом для волонтера. Когда он приехал, чтобы вызволить животных через вентиляционное окно, на месте появился некий пожилой мужчина, затеявший драку, в которой пострадали оба. Несколько дней спустя волонтер узнал, что против него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством из-за неприязненных отношений. То, что истец и ответчик видели друг друга впервые, а само дознание ведется с явными нарушениями, никого не смущает. Об этом пишет "Комсомольская правда" "Мы с супругой часто берем животных на передержки, ищем им новых хозяев, лечим и стерилизуем за свой счет. У нас самих дома 3 кота и одна кошка — все с улицы, - рассказал зоозащитник Алексей Тихомиров. По его словам, проблема бездомных кошек, которых заживо замуровывают в подвалах многоквартирных домов, стоит в городе уже несколько лет, а сами подвалы перед закрытием никто толком не проверяет, несмотря на все законодательные инициативы . Зоозащитникам, в том числе и Алексею, приходится решать эту проблему самим.Вечером 10 декабря жительница дома 3 корпус 5 по улице Красный Казанец сообщила волонтерам, что в подвале слышится писк животных. Приехав на место, Алексей попытался открыть вентиляционное окно ломом и сабельной пилой: на шум стали стягиваться жильцы дома, поначалу воспринявшие действия волонтера с пониманием. Однако потом на месте появилась некая пожилая пара, с подачи которой завязался конфликт: пожилые люди "с ходу начали ругаться и кричать"."Я пытался объяснить, кто я и что делаю. Бесполезно. Мужчина этот вел себя очень агрессивно и от слов перешел к действиям - подбежал и попытался вырвать лом у меня из рук. Я его оттолкнул, он отошёл, присел, даже не упав, сразу встал и продолжил ругаться", - рассказал зоозащитник. В ходе потасовки на шум сбежались зеваки, соседи и вся семья возмущенного мужчины. Волонтер попытался уехать, но сделать это не удалось, а дочь пожилого мужчины напала на девушку, которая вызвала волонтера. Еще один неизвестный пьяный мужчина, заявивший, что он из полиции, напал на самого зоозащитника.После того, как кто-то вызвал полицию, волонтера привезли в отдел для дачи объяснений. Как выяснилось, у мужчины, затеявшего конфликт, был обнаружен небольшой ушиб грудной клетки.Зоозащитник отказался от снятия побоев, написал на напавшего встречное заявление и уехал домой. Однако 20 декабря 2017 года его вызвали в ОВД "Вешняки" и предъявили обвинение по части 1 статьи 119 ("угроза убийством"). При этом в уголовном деле сказано, что волонтер якобы угрожал мужчине из-за личной неприязни, притом что видел его впервые."В прошлую пятницу, 13 апреля, мы приехали на очередной допрос, - рассказывает адвокат Тихомирова Матвей Цзен. - Пришел адвокат потерпевшего, который почему-то была не в курсе дела, не знала фамилии и имени своего подзащитного, ни обстоятельств дела. Между тем, это был первый раз, когда мы вообще увидели хоть кого-то из потерпевшей стороны. Я сразу озвучил желание обсудить вопрос примирения". Сам мужчина заявил, что готов примириться за 200 тысяч рублей.А потом выяснилось, что девушку, которая вызвала волонтеров и пострадала в драке, не собираются вызывать на очные ставки: дознаватель заявил, что не считает ее показания достоверными и потому имеющими значение для дела. Он же заявил, что в суде, куда скорее всего передадут дело, с 2006 года нет ни одного оправдательного приговора. "В глазах общественности ваше деяние будет выглядеть так: здоровый мужик решил ударить пенсионера ломом. Тебе никто не поверит", - якобы заявил Тихомирову дознаватель. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.



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