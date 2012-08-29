Волонтера, спасавшего кошек из подвала, обвинили в угрозе убийством

Вызволение кошек из замурованного подвала обернулось уголовным делом для волонтера. Когда он приехал, чтобы вызволить животных через вентиляционное окно, на месте появился некий пожилой мужчина, затеявший драку, в которой пострадали оба. Несколько дней спустя волонтер узнал, что против него возбуждено уголовное дело об угрозе убийством из-за неприязненных отношений. То, что истец и ответчик видели друг друга впервые, а само дознание ведется с явными нарушениями, никого не смущает. Об этом пишет "Комсомольская правда"
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"Мы с супругой часто берем животных на передержки, ищем им новых хозяев, лечим и стерилизуем за свой счет. У нас самих дома 3 кота и одна кошка — все с улицы, - рассказал зоозащитник Алексей Тихомиров. По его словам, проблема бездомных кошек, которых заживо замуровывают в подвалах многоквартирных домов, стоит в городе уже несколько лет, а сами подвалы перед закрытием никто толком не проверяет, несмотря на все законодательные инициативы
. Зоозащитникам, в том числе и Алексею, приходится решать эту проблему самим.
Вечером 10 декабря жительница дома 3 корпус 5 по улице Красный Казанец сообщила волонтерам, что в подвале слышится писк животных. Приехав на место, Алексей попытался открыть вентиляционное окно ломом и сабельной пилой: на шум стали стягиваться жильцы дома, поначалу воспринявшие действия волонтера с пониманием. Однако потом на месте появилась некая пожилая пара, с подачи которой завязался конфликт: пожилые люди "с ходу начали ругаться и кричать".
"Я пытался объяснить, кто я и что делаю. Бесполезно. Мужчина этот вел себя очень агрессивно и от слов перешел к действиям - подбежал и попытался вырвать лом у меня из рук. Я его оттолкнул, он отошёл, присел, даже не упав, сразу встал и продолжил ругаться", - рассказал зоозащитник. В ходе потасовки на шум сбежались зеваки, соседи и вся семья возмущенного мужчины. Волонтер попытался уехать, но сделать это не удалось, а дочь пожилого мужчины напала на девушку, которая вызвала волонтера. Еще один неизвестный пьяный мужчина, заявивший, что он из полиции, напал на самого зоозащитника.
После того, как кто-то вызвал полицию, волонтера привезли в отдел для дачи объяснений. Как выяснилось, у мужчины, затеявшего конфликт, был обнаружен небольшой ушиб грудной клетки.Зоозащитник отказался от снятия побоев, написал на напавшего встречное заявление и уехал домой. Однако 20 декабря 2017 года его вызвали в ОВД "Вешняки" и предъявили обвинение по части 1 статьи 119 ("угроза убийством"). При этом в уголовном деле сказано, что волонтер якобы угрожал мужчине из-за личной неприязни, притом что видел его впервые.
"В прошлую пятницу, 13 апреля, мы приехали на очередной допрос, - рассказывает адвокат Тихомирова Матвей Цзен. - Пришел адвокат потерпевшего, который почему-то была не в курсе дела, не знала фамилии и имени своего подзащитного, ни обстоятельств дела. Между тем, это был первый раз, когда мы вообще увидели хоть кого-то из потерпевшей стороны. Я сразу озвучил желание обсудить вопрос примирения". Сам мужчина заявил, что готов примириться за 200 тысяч рублей.
А потом выяснилось, что девушку, которая вызвала волонтеров и пострадала в драке, не собираются вызывать на очные ставки: дознаватель заявил, что не считает ее показания достоверными и потому имеющими значение для дела. Он же заявил, что в суде, куда скорее всего передадут дело, с 2006 года нет ни одного оправдательного приговора. "В глазах общественности ваше деяние будет выглядеть так: здоровый мужик решил ударить пенсионера ломом. Тебе никто не поверит", - якобы заявил Тихомирову дознаватель. Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.