Суд признал незаконным арест организатора митингов против "Ядрово" на 15 суток, но он уже отсидел весь срок

Московский областной суд в понедельник отменил постановление об административном аресте волоколамского активиста, организатора митингов против свалки "Ядрово" Артема Любимова в связи с недоказанностью его вины. Об этом сообщил в своем Twitter
адвокат Денис Кунаев. При этом Любимов отсидел все 15 суток и теперь может подать иск.
Пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова подтвердила "Интерфаксу"
прекращение производства по делу против Любимова "по реабилитирующим основаниям". Таким образом, активист может потребовать через суд компенсации за незаконное привлечение к административной ответственности.
Напомним, Артем Любимов был задержан 31 марта, накануне очередной акции протеста против полигона "Ядрово" в Волоколамске. Машину, в которой он находился в качестве пассажира, остановили на Новорижском шоссе. Как сообщал адвокат Кунаев, правоохранителям поступил звонок о якобы готовящихся беспорядках на митинге.
В материалах суда со ссылкой на показания полицейских говорится, что Любимов отказывался предъявлять документы, спорил, размахивал руками, вел себя неадекватно, имел признаки алкогольного опьянения, отказался проходить медицинское освидетельствование и пытался скрыться. Его отвезли в отделение для проверки личности, так как у активиста был мятый паспорт, а "гражданин не соответствовал изображению на фотографии".
В результате Истринский районный суд признал Любимова виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полиции) и назначил ему максимальное административное наказание в виде 15 суток административного ареста. Любимов в знак протеста объявил голодовку на весь этот срок. Мособлсуд, рассматривая апелляцию на приговор, проанализировал показания свидетелей и другие доказательства вины Любимова и пришел к выводу, что "их совокупность не позволяет" прийти к однозначному выводу о виновности активиста.
В один день с Любимовым 14 суток преста получил участник автопробега против "Ядрово" 1 апреля Игорь Жданов. Его признали виновным по части 3 статьи 20.2 КоАП (действия, повлекшие создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры). После ареста активистов по Волоколамску прокатилась волна обысков.