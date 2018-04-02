Суд признал незаконным арест организатора митингов против "Ядрово" на 15 суток, но он уже отсидел весь срок

2 апреля 2018 г. Двух активных противников свалки "Ядрово" под Волоколамском арестовали на 15 и 14 суток

Одного из организаторов митинга против свалки Артема Любимова задержали по звонку некого Иванова, который заявил, что активист готовит беспорядки. Его арестовали на 15 суток. 14 суток получил участник протестного автопробега.