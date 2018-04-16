Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной и вернул дело в прокуратуру

16 апреля 2018 г. Заседание суда о пересмотре приговора врачу Мисюриной закрыли по просьбе дочери умершего пациента

16 апреля проходит рассмотрение жалобы на приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии из-за смерти пациента. Заседание прохидит в закрытом режиме из-за возможного разглашения врачебной тайны.