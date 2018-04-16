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Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной и вернул дело в прокуратуру
16 апреля 2018 г. | Время публикации 17:30 | Последние изменения 17:47
Рубрики: Общество  
 
Moscow-Live.ru
Судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии после смерти пациента, передает корреспондент "Медиазоны" из зала суда. Дело вернули в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. При этом Мисюрина остается под домашним арестом.

Кроме того, суд апелляционной инстанции вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела врача грубые нарушения, передает "Интерфакс".

Защита Мисюриной довольна отменой приговора, но рассчитывала на большее. "Приговор отменили, это хорошо, но не то, на что мы надеялись. Мы рассчитывали на полное оправдание", - сказал РБК адвокат врача Анатолий Клейменов.

Пересмотр дела врача проходил в закрытом режиме по просьбе дочери умершего пациента из-за возможного разглашения охраняемой законом врачебной тайны. Защита Мисюриной выступила против рассмотрения жалобы в закрытом режиме, настаивая на общественной важности дела. Кроме того, по мнению адвокатов, все диагнозы и медицинские подробности дела уже были разглашены самими потерпевшими во время их многочисленных выступлений в прессе.

По версии следствия, в июле 2013 года Елена Мисюрина при трепанобиопсии костного мозга "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался в другой клинике после операции. 22 января 2018 года Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.

Приговор вызвал большой резонанс в медицинском сообществе. В поддержку врача выступил столичный департамент здравоохранения, петицию в защиту Мисюриной подписали десятки тысяч человек. Специалисты усомнились в том, что пациент скончался именно после трепанобиописии, и предположили, что смерть, скорее всего, наступила из-за резкого обострения онкологического заболевания у пациента. Сама Мисюрина отметила, что при проколе сосудов пациент скоро истек бы кровью за несколько секунд на ее глазах.

Прокуратура попросила суд отменить приговор Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Следственном комитете такая реакция вызвала недоумение и сомнения в компетентности надзорного ведомства. Тем не менее 5 февраля Мосгорсуд освободил Мисюрину из-под стражи, заменив меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в силу.

Позже газета "Коммерсант" обнародовала ранее не публиковавшиеся выводы экспертизы по делу Мисюриной. Из документов следует, что умершего пациента можно было спасти даже с учетом проколотого сосуда, если бы в больнице, куда он поступил с жалобами на боль, поставили правильный диагноз и вовремя сделали операцию.
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