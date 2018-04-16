Мосгорсуд отменил приговор врачу Мисюриной и вернул дело в прокуратуру

Судебная коллегия Мосгорсуда отменила приговор врачу-гематологу Елене Мисюриной, осужденной на два года колонии после смерти пациента, передает корреспондент "Медиазоны"
из зала суда. Дело вернули в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. При этом Мисюрина остается под домашним арестом.
Кроме того, суд апелляционной инстанции вынес частные определения в адрес судьи, рассматривавшей дело Мисюриной, прокуратуры по Юго-Западному административному округу столицы и органов предварительного следствия за допущенные при расследовании и рассмотрении дела врача грубые нарушения, передает "Интерфакс"
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Защита Мисюриной довольна отменой приговора, но рассчитывала на большее. "Приговор отменили, это хорошо, но не то, на что мы надеялись. Мы рассчитывали на полное оправдание", - сказал РБК
адвокат врача Анатолий Клейменов.
Пересмотр дела врача проходил в закрытом режиме
по просьбе дочери умершего пациента из-за возможного разглашения охраняемой законом врачебной тайны. Защита Мисюриной выступила против рассмотрения жалобы в закрытом режиме, настаивая на общественной важности дела. Кроме того, по мнению адвокатов, все диагнозы и медицинские подробности дела уже были разглашены самими потерпевшими во время их многочисленных выступлений в прессе.
По версии следствия, в июле 2013 года Елена Мисюрина при трепанобиопсии костного мозга "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался в другой клинике после операции. 22 января 2018 года Черемушкинский суд приговорил Мисюрину к двум годам колонии общего режима, признав виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациента.
Приговор вызвал большой резонанс в медицинском сообществе. В поддержку врача выступил столичный департамент здравоохранения, петицию в защиту Мисюриной подписали десятки тысяч человек. Специалисты усомнились в том, что пациент скончался именно после трепанобиописии, и предположили, что смерть, скорее всего, наступила из-за резкого обострения онкологического заболевания у пациента. Сама Мисюрина отметила, что при проколе сосудов пациент скоро истек бы кровью за несколько секунд на ее глазах.
Прокуратура попросила суд отменить приговор
Мисюриной, освободить ее из-под стражи и вернуть уголовное дело в надзорное ведомство. В Следственном комитете такая реакция вызвала недоумение и сомнения в компетентности надзорного ведомства. Тем не менее 5 февраля Мосгорсуд освободил Мисюрину из-под стражи
, заменив меру пресечения на подписку о невыезде до вступления приговора в силу.
Позже газета "Коммерсант" обнародовала ранее не публиковавшиеся выводы экспертизы по делу Мисюриной. Из документов следует, что умершего пациента можно было спасти
даже с учетом проколотого сосуда, если бы в больнице, куда он поступил с жалобами на боль, поставили правильный диагноз и вовремя сделали операцию.