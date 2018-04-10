Жители Волоколамска подали еще восемь исков с требованием закрыть полигон "Ядрово"

15 апреля 2018 г. Полиция задержала около 10 активистов, перекрывших дорогу к полигону "Ядрово"

Ранее в воскресенье несколько сотен активистов перекрыли подъезд к скандальной свалке. На место выдвинулась полиция, которая начала силой разгонять протестующих. Инцидент попал на ВИДЕО.