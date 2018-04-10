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Жители Волоколамска подали еще восемь исков с требованием закрыть полигон "Ядрово"
16 апреля 2018 г. | Время публикации 19:32 | Последние изменения 19:59
Рубрики: Экология  
 
Волоколамский городской суд Московской области принял еще восемь исков жителей города к ООО "Ядрово" с требованием закрыть мусорную свалку. Заседание по одному из исков состоится 18 апреля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.

Все восемь исков заявлены примерно от 40 жителей Волоколамска, часть из них также выступает в интересах своих несовершеннолетних детей. Истцы требуют прекратить сбор и транспортировку отходов второго-четвертого классов опасности "путем закрытия полигона", а также устранить нарушения прав на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность "путем возложения обязанности по рекультивации" свалки.

В качестве третьего лица по делу привлечена администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Другой ранее поданный коллективный иск к оператору "Ядрово" будет рассмотрен 7 мая. Между тем Министерство экологии Московской области оштрафовало ООО"Ядрово" за многочисленные нарушения и предписало их устранить, говорится на сайте ведомства.

Штраф выписан по статье 8.2 КоАП (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами). Сумма штрафа не уточняется.

Одно из главных нарушений ООО "Ядрово" - разлив фильтрата и его попадание в почву, а также загрязнение реки Городни, уточнили в Минэкологии. Кроме того, ранее были выявлены нарушения правил эксплуатации полигона: не было сетчатого ограждения по периметру, допускалось захоронение старых автошин.

Специалисты также взяли на анализ пробы почв и воды из реки Городни для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие разлива фильтрата. Компания должна будет возместить эту сумму. Это не первое привлечение оператора свалки к административной ответственности.
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