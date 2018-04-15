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Решать проблему "пизанской пятиэтажки" в центре Москвы будут сносом
16 апреля 2018 г. | Время публикации 00:20
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Две части аварийного реконструируемого дома в Пушкаревом переулке в центре Москвы обрушились в воскресенье, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. По словам чиновника, никаких восстановительных работ со зданием больше проводиться не будет, его снесут.

"Прошло обрушение. В тех местах, где в подвальном помещении велись работы по укреплению, заглублению фундамента, две полосы вертикально с шестого этажа до самого низа обрушились. Ширина этих полос приблизительно по полтора метра. Никто не пострадал", - цитирует представителя мэрии ТАСС. Он отметил, что стоящие рядом здание в результате ЧП не пострадали.

В воскресенье утром жители соседних домов заметили, что здание дореволюционной постройки начало разваливаться. "Летят стекла, кирпичи. Жители домов напротив боятся, что дом сейчас сложится и рухнет во двор их соседнего. Трещина проходит по всему дому, похоже дом идет по винту. У соседнего дома 10 вылетел прихваченный кусок фундамента. Боятся взрывов газа, так как в доме 12 до последнего момента находились гастарбайтеры и газ не отключали", - рассказала одна из жильцов.

При этом горожане отмечали, что звонили по этому поводу в городские службы с 8 утра, однако лишь днем городские власти предприняли действия, начав эвакуацию близлежащих строений. В столичном управлении МЧС утверждали, что сообщение об угрозе обрушения дома поступило в их дежурную службу только в 13:41.

В общей сложности было эвакуировано более 60 человек, в том числе дети. Граждан временно разместили в филиале театра имени Маяковского. Экстренные службы присвоили происшествию второй ранг сложности из пяти возможных.
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