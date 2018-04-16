

Москвичей предупредили о новой "сероводородной атаке" Рубрики: Экология

Moscow-Live.ru



"В Москве установилась солнечная и теплая погода, характерная для антициклона. При слабом ветре в ночные и утренние часы отмечено ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. По данным станций мониторинга, в отдельных районах зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду", — говорится в сообщении. В департаменте отметили, что при этом безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен, а к полудню ожидается "улучшение процессов рассеивания выбросов в атмосфере".



Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета сообщает, что погодные условия в Москве и Московской области в ночь на вторник будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. Неблагоприятный период ожидается с 20:00 16 апреля до 10:00 17 апреля.



В ночь на 16 апреля, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация сероводорода в воздухе отдельных районов города В некоторых районах Москвы отмечено превышение порога запаха сероводорода. Об этом говорится в сообщении столичного департамента природных ресурсов, поступившем в РБК "В Москве установилась солнечная и теплая погода, характерная для антициклона. При слабом ветре в ночные и утренние часы отмечено ухудшение условий рассеивания выбросов в атмосфере. По данным станций мониторинга, в отдельных районах зафиксированы превышения порога запаха по сероводороду", — говорится в сообщении. В департаменте отметили, что при этом безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен, а к полудню ожидается "улучшение процессов рассеивания выбросов в атмосфере".Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета сообщает, что погодные условия в Москве и Московской области в ночь на вторник будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей. Неблагоприятный период ожидается с 20:00 16 апреля до 10:00 17 апреля.В ночь на 16 апреля, по данным "Мосэкомониторинга", концентрация сероводорода в воздухе отдельных районов города превысила предельно допустимую в 20,5 раз. Кроме того, измерения в Вешняках показали превышение нормы по сероводороду в 2,5 раза. Однократные превышения ПДК также в полночь были зафиксированы в Марьино, на улицах Гурьянова и Головачева. Также отмечено повышение диоксида азота на улице Толбухина, Кожуховском проезде и в Хамовниках.



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