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На Ходынском бульваре водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину и двоих детей
16 декабря 2017 г. | Время публикации 18:35 | Последние изменения 18:58
Рубрики: Автотранспорт, Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Вечером 16 декабря в Хорошёвском районе Северного административного округа города Москвы водитель иномарки совершил наезд на трех пешеходов.

Инцидент произошел в районе дома 5 по Ходынскому бульвару. Водитель автомобиля марки Ford Focus совершил наезд на женщину и двух детей - девяти и полутора лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.

В пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по Москве подтвердили факт ДТП по указанному адресу. На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:10
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