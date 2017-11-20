На Ходынском бульваре водитель иномарки сбил на пешеходном переходе женщину и двоих детей Происшествия Рубрики: Автотранспорт

Moscow-Live.ru



Инцидент произошел в районе дома 5 по Ходынскому бульвару. Водитель автомобиля марки Ford Focus совершил наезд на женщину и двух детей - девяти и полутора лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, сообщил



В пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по Москве подтвердили факт ДТП по указанному адресу. На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося. Вечером 16 декабря в Хорошёвском районе Северного административного округа города Москвы водитель иномарки совершил наезд на трех пешеходов.Инцидент произошел в районе дома 5 по Ходынскому бульвару. Водитель автомобиля марки Ford Focus совершил наезд на женщину и двух детей - девяти и полутора лет, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу, сообщил Агентству городских новостей "Москва" источник в экстренных службах.В пресс-службе ГУ ГИБДД РФ по Москве подтвердили факт ДТП по указанному адресу. На месте происшествия устанавливаются все обстоятельства случившегося.



Предыдущая статья | Следующая статья

