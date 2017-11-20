Решение об открытии станции метро "Ховрино" отложено до конца декабря Рубрики: Метрополитен

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы



Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станция с точки зрения строительства готова, решающие испытания всех систем будут проведены в конце декабря, после чего будет принято решение об открытии, передает



"Если все пройдет успешно, до конца года станция примет первых пассажиров. В то же время на Замоскворецкой линии продолжаются работы по строительству станции "Беломорская". Ее планируется сдать в 2019 году", - цитирует Хуснуллина



"Ховрино" станет конечной станцией на Замоскворецкой линии метро. Из-за работ по ее подключению к системе метрополитена 16 и 17 декабря Власти Москвы примут решение об открытии станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии московского метрополитена после того, как 25 декабря пройдут решающие испытания всех систем станции.Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, станция с точки зрения строительства готова, решающие испытания всех систем будут проведены в конце декабря, после чего будет принято решение об открытии, передает "ТАСС" "Если все пройдет успешно, до конца года станция примет первых пассажиров. В то же время на Замоскворецкой линии продолжаются работы по строительству станции "Беломорская". Ее планируется сдать в 2019 году", - цитирует Хуснуллина "Интерфакс" "Ховрино" станет конечной станцией на Замоскворецкой линии метро. Из-за работ по ее подключению к системе метрополитена 16 и 17 декабря закрыты станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" Замоскворецкой линии.



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