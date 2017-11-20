Конечной станцией высокоскоростной магистрали Москва - Казань может стать площадь трех вокзалов Рубрики: Городская инфраструктура

Moscow-Live.ru



"Изначально конечной станцией этой магистрали должен был стать Курский вокзал, однако сейчас рассматривается возможность продления маршрута до так называемой площади трех вокзалов", - сказал он.



Перенос места прибытия поездов на Комсомольскую площадь потребует значительной перекладки инженерных коммуникаций и строительства дополнительной путевой инфраструктуры, поэтому вопрос пока прорабатывается, цитирует его слова



Протяженность высокоскоростной магистрали Москва - Казань составит 762 км, а скорость поездов будет достигать до 360 км/час. Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа. Конечной станцией высокоскоростной магистрали Москва - Казань в столице может стать площадь трех вокзалов (Казанского, Ленинградского и Ярославского), заявил 16 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин."Изначально конечной станцией этой магистрали должен был стать Курский вокзал, однако сейчас рассматривается возможность продления маршрута до так называемой площади трех вокзалов", - сказал он.Перенос места прибытия поездов на Комсомольскую площадь потребует значительной перекладки инженерных коммуникаций и строительства дополнительной путевой инфраструктуры, поэтому вопрос пока прорабатывается, цитирует его слова "Интерфакс" Протяженность высокоскоростной магистрали Москва - Казань составит 762 км, а скорость поездов будет достигать до 360 км/час. Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа.



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