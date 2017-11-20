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Конечной станцией высокоскоростной магистрали Москва - Казань может стать площадь трех вокзалов
16 декабря 2017 г. | Время публикации 19:10
Рубрики: Городская инфраструктура  
 
Moscow-Live.ru
Конечной станцией высокоскоростной магистрали Москва - Казань в столице может стать площадь трех вокзалов (Казанского, Ленинградского и Ярославского), заявил 16 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Изначально конечной станцией этой магистрали должен был стать Курский вокзал, однако сейчас рассматривается возможность продления маршрута до так называемой площади трех вокзалов", - сказал он.

Перенос места прибытия поездов на Комсомольскую площадь потребует значительной перекладки инженерных коммуникаций и строительства дополнительной путевой инфраструктуры, поэтому вопрос пока прорабатывается, цитирует его слова "Интерфакс".

Протяженность высокоскоростной магистрали Москва - Казань составит 762 км, а скорость поездов будет достигать до 360 км/час. Время в пути от Москвы до Казани по новой линии составит 3,5 часа.
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Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:10
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