Как организовано движение бесплатного автобуса КМ в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро

В связи с временным прекращением
движения поездов на участке Замоскворецкой линии метрополитена от станции "Речной вокзал" до станции "Сокол" 16-го, 17-го, 23-го и 24 декабря 2017 года "Мосгортранс" запустил
бесплатный маршрут автобуса КМ от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Сокол".
Автобусы КМ следуют по Ленинградскому шоссе и Ленинградскому проспекту с остановками у станций метро "Речной вокзал", "Водный стадион", "Войковская" и "Сокол". Первый автобус отправляется от метро "Речной вокзал" в 5:25, а последний автобус уходит от метро "Сокол" в 2:05, говорится в сообщении "Мосгортранса"
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Посадка на автобусы КМ у станции метро "Сокол" при следовании к метро "Речной вокзал" происходит на Ленинградском проспекте в районе дома 74к1, высадка (при движении от "Речного вокзала") - возле вестибюля метро, на действующей остановке автобусов м1, 105, 175, 904, 904к, 905, т86, Н1, троллейбусов 6, 12, 43, 70, 82.
Остановка автобусов м1, 105, 175, 904, 904к, 905, т86, Н1, троллейбусов 6, 12, 43, 70, 82 при следовании в центр переносится вперед, к дому 71Г по Ленинградскому проспекту.
У метро "Войковская" посадка при следовании к метро "Речной вокзал" производится на дублере Ленинградского шоссе, на действующей остановке автобусов 905, Н1, троллейбусов 6, 43, 43к, 57, а при следовании к метро "Сокол" - на дублере Ленинградского шоссе в районе дома 15, на действующей остановке автобуса 621 и троллейбуса 57.
Остановка автобусов 905, Н1, троллейбусов 6, 43, 43к, 57 при следовании в область переносится на 20 метров назад, к остановке автобусов 179, 204, 780.
У метро "Водный стадион" посадка при следовании к метро "Речной вокзал" происходит на дублере Ленинградского шоссе в районе дома 58, а при следовании к метро "Сокол" - на дублере Ленинградского шоссе, на действующей остановке автобусов Н1, троллейбусов 6, 43, 43к.
Посадка на автобусы КМ у станции метро "Речной вокзал" при следовании в центр осуществляется на Ленинградском шоссе, на действующей остановке "Северный речной вокзал", где останавливаются автобусы 905, Н1, а также троллейбусы 6, 43, 43к.
Высадка из автобусов КМ: при следовании в область со стороны центра происходит на Ленинградском шоссе, на действующей остановке "Северный речной вокзал", где останавливаются автобусы 905, Н1, а также троллейбусы 6, 43, 43к.