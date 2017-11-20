Как организовано движение бесплатного автобуса КМ в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро

15 декабря 2017 г. Схема движения изменится на Ленинградке на время закрытия трех станций метро

16 и 17 декабря станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" будут закрыты для присоединения новой станции "Ховрино". По временным выделенным полосам пустят бесплатные автобусы , несколько участков закроется для проезда автомобилей.