NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
декабря
pda
Поиск
Архив

Как организовано движение бесплатного автобуса КМ в связи с закрытием участка Замоскворецкой линии метро
16 декабря 2017 г. | Время публикации 11:35 | Последние изменения 13:09
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Moscow-Live.ru
В связи с временным прекращением движения поездов на участке Замоскворецкой линии метрополитена от станции "Речной вокзал" до станции "Сокол" 16-го, 17-го, 23-го и 24 декабря 2017 года "Мосгортранс" запустил бесплатный маршрут автобуса КМ от станции метро "Речной вокзал" до станции метро "Сокол".

Автобусы КМ следуют по Ленинградскому шоссе и Ленинградскому проспекту с остановками у станций метро "Речной вокзал", "Водный стадион", "Войковская" и "Сокол". Первый автобус отправляется от метро "Речной вокзал" в 5:25, а последний автобус уходит от метро "Сокол" в 2:05, говорится в сообщении "Мосгортранса".

Посадка на автобусы КМ у станции метро "Сокол" при следовании к метро "Речной вокзал" происходит на Ленинградском проспекте в районе дома 74к1, высадка (при движении от "Речного вокзала") - возле вестибюля метро, на действующей остановке автобусов м1, 105, 175, 904, 904к, 905, т86, Н1, троллейбусов 6, 12, 43, 70, 82.

Остановка автобусов м1, 105, 175, 904, 904к, 905, т86, Н1, троллейбусов 6, 12, 43, 70, 82 при следовании в центр переносится вперед, к дому 71Г по Ленинградскому проспекту.

У метро "Войковская" посадка при следовании к метро "Речной вокзал" производится на дублере Ленинградского шоссе, на действующей остановке автобусов 905, Н1, троллейбусов 6, 43, 43к, 57, а при следовании к метро "Сокол" - на дублере Ленинградского шоссе в районе дома 15, на действующей остановке автобуса 621 и троллейбуса 57.

Остановка автобусов 905, Н1, троллейбусов 6, 43, 43к, 57 при следовании в область переносится на 20 метров назад, к остановке автобусов 179, 204, 780.

У метро "Водный стадион" посадка при следовании к метро "Речной вокзал" происходит на дублере Ленинградского шоссе в районе дома 58, а при следовании к метро "Сокол" - на дублере Ленинградского шоссе, на действующей остановке автобусов Н1, троллейбусов 6, 43, 43к.

Посадка на автобусы КМ у станции метро "Речной вокзал" при следовании в центр осуществляется на Ленинградском шоссе, на действующей остановке "Северный речной вокзал", где останавливаются автобусы 905, Н1, а также троллейбусы 6, 43, 43к.

Высадка из автобусов КМ: при следовании в область со стороны центра происходит на Ленинградском шоссе, на действующей остановке "Северный речной вокзал", где останавливаются автобусы 905, Н1, а также троллейбусы 6, 43, 43к.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Схема движения изменится на Ленинградке на время закрытия трех станций метро
15 декабря 2017 г.
Схема движения изменится на Ленинградке на время закрытия трех станций метро
16 и 17 декабря станции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" будут закрыты для присоединения новой станции "Ховрино". По временным выделенным полосам пустят бесплатные автобусы , несколько участков закроется для проезда автомобилей.
13 декабря 2017 г.
Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.12.2017   13:52
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 11:42
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>