У мужчины, пытавшегося купить в московском кафе криптовалюту, похитили 23,7 млн рублей Рубрики: Криминал

Moscow-Live.ru



Материальный ущерб составил 23,7 млн рублей, сообщил



Это уже не



А 4 октября в городе Обниске Калужской области мужчина купил у интеллигентного вида 15 декабря в дежурную часть отдела полиции по району Хамовники, расположенного в Центральном административном округе, позвонил 34-летний мужчина, который рассказал, что в кафе "Батони" на Комсомольском проспекте неизвестные мужчины под предлогом продажи криптовалюты похитили у него 300 тыс. евро и 50 тыс. долларов США.Материальный ущерб составил 23,7 млн рублей, сообщил РБК источник в МВД и подтвердил источник в территориальном отделе полиции. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК России (мошенничество).Это уже не первый случай мошенничества с продажей криптовалюты. Так, 16 ноября в столице двое мужчин договорились заключить сделку по продаже биткоинов на сумму 15,1 миллиона рублей. В момент перевода биткоинов в офис, где проводилась сделка, вошли шесть-восемь человек, которые под угрозой физического насилия завладели деньгами, полученными продавцом. Нападавшие пояснили, что покупатель криптовалюты является мошенником и что они ищут его уже две недели. С этими словами "борцы с киберпреступностью" увели его из помещения и скрылись вместе с деньгами.А 4 октября в городе Обниске Калужской области мужчина купил у интеллигентного вида цыгана два биткоина за 1000 рублей, которые оказались поддельными, рассказала позже супруга потерпевшего.



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