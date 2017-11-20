NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
декабря
pda
Поиск
Архив

За сутки ПДК сероводорода в районе полигона "Кучино" были превышены в 3,4 раза
16 декабря 2017 г. | Время публикации 11:15 | Последние изменения 13:14
Рубрики: Экология  
 
МЧС России
Разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе, который накануне МЧС назвало главным загрязнителем московского воздуха, были превышены в 3,4 раза.

"За прошедшие сутки на посту "Балашиха-Речная" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе максимально в 3,4 раза, - сказали ТАСС в МЧС. - По данным Роспотребнадзора, указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения".

Ранее МЧС, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка "Кучино" стала одной из причин появления неприятного запаха, который фиксируется в Московском регионе. Из-за работ по дегазации, ведущихся в период неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеоусловий, столицу с 8 декабря периодически накрывает волной зловония.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
МЧС назвало полигон "Кучино" в Балашихе главным загрязнителем московского воздуха
15 декабря 2017 г.
МЧС назвало полигон "Кучино" в Балашихе главным загрязнителем московского воздуха
Имела ли эта свалка отношение к зловонию, которое ощущали жители столицы в прошлую пятницу, в ведомстве не уточнили. Власти Балашихи и Министерство экологии Подмосковья эту версию ранее отвергали.

Дороги
Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.12.2017   13:52
4
09:00 10:00 11:00 12:00 13:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 11:42
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2017 msk.NEWSru.com
]]>
]]>