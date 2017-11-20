За сутки ПДК сероводорода в районе полигона "Кучино" были превышены в 3,4 раза

Разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в районе полигона твердых бытовых отходов "Кучино" в подмосковной Балашихе, который накануне МЧС назвало
главным загрязнителем московского воздуха, были превышены в 3,4 раза.
"За прошедшие сутки на посту "Балашиха-Речная" были зафиксированы разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в атмосферном воздухе максимально в 3,4 раза, - сказали ТАСС
в МЧС. - По данным Роспотребнадзора, указанные концентрации не формируют токсикологического воздействия на организм человека и не представляют угрозы для здоровья населения".
Ранее МЧС, Роспотребнадзор и Росприроднадзор сообщили, что свалка "Кучино" стала одной из причин появления неприятного запаха, который фиксируется в Московском регионе. Из-за работ по дегазации, ведущихся в период неблагоприятных для рассеивания вредных веществ метеоусловий, столицу с 8 декабря периодически накрывает волной зловония.