Подмосковные власти сомневаются, что мусорный полигон "Кучино" - источник неприятного запаха на севере и в центре Москвы

Подмосковные власти не исключают того, что источником неприятного запаха, отмеченного в столице, является полигон "Кучино". Но они сомневаются, что именно мусорный полигон в Балашихе мог быть причиной появления неприятного запаха на севере и в центре Москвы.
Накануне МЧС назвало
полигон "Кучино" главным загрязнителем московского воздуха. В ведомстве при этом отметили, что высоким концентрациям сероводорода в воздухе способствуют неблагоприятные метеоусловия, мешающие его рассеиванию.
Как заявил "ТАСС"
зампред правительства Московской области Александр Чупраков, дурно пахнущий газ со свалки распространяется на расстояние не более 4-5 километров, поэтому достигнуть центра и других удаленных районов столицы он не мог.
"Мы не исключаем того, что, когда есть восточный ветер, запах может уходить за полигон по направлению к Москве. Но дальше неприятный запах рассеивается и не ощущается человеком. И запах точно не может относиться в сторону Москвы тогда, когда дуют южные и юго-западные ветры - от Москвы", - пояснил Чупраков.
Ранее сообщалось
, что за минувшие сутки разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в районе полигона "Кучино" были превышены в 3,4 раза.