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Подмосковные власти сомневаются, что мусорный полигон "Кучино" - источник неприятного запаха на севере и в центре Москвы
16 декабря 2017 г. | Время публикации 16:50 | Последние изменения 17:18
Рубрики: Экология  
 
МЧС России по г. Москве
Подмосковные власти не исключают того, что источником неприятного запаха, отмеченного в столице, является полигон "Кучино". Но они сомневаются, что именно мусорный полигон в Балашихе мог быть причиной появления неприятного запаха на севере и в центре Москвы.

Накануне МЧС назвало полигон "Кучино" главным загрязнителем московского воздуха. В ведомстве при этом отметили, что высоким концентрациям сероводорода в воздухе способствуют неблагоприятные метеоусловия, мешающие его рассеиванию.

Как заявил "ТАСС" зампред правительства Московской области Александр Чупраков, дурно пахнущий газ со свалки распространяется на расстояние не более 4-5 километров, поэтому достигнуть центра и других удаленных районов столицы он не мог.

"Мы не исключаем того, что, когда есть восточный ветер, запах может уходить за полигон по направлению к Москве. Но дальше неприятный запах рассеивается и не ощущается человеком. И запах точно не может относиться в сторону Москвы тогда, когда дуют южные и юго-западные ветры - от Москвы", - пояснил Чупраков.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки разовые превышения предельно допустимых концентраций сероводорода в районе полигона "Кучино" были превышены в 3,4 раза.
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