Подмосковные власти сомневаются, что мусорный полигон "Кучино" - источник неприятного запаха на севере и в центре Москвы

16 декабря 2017 г. За сутки ПДК сероводорода в районе полигона "Кучино" были превышены в 3,4 раза

Разовые превышения ПДК сероводорода в районе полигона ТБО "Кучино" в подмосковной Балашихе, который накануне МЧС назвало главным загрязнителем московского воздуха, был превышен в 3,4 раза.