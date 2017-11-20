Выходные в парках: магический квест, открытие всепогодной лыжни, бесплатная проверка здоровья Рубрики: Развлечения

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы В субботу, 16 декабря в Перовском парке пройдет квест "Мир волшебства" по мотивам книг о Гарри Поттере. Участники перевоплотятся в магов, займутся зельеварением и составлением заклинаний, попробуют себя в соревновании по квиддичу, овладеют силами огня и льда, встретятся с хранителем подземелья и найдут секретные сокровища Хогвартса, сообщили msk.NEWSru.com в пресс-службе "Мосгорпарка".



В Сокольниках на 2-м Лучевом просеке в субботу откроется всепогодная лыжная трасса. Все желающие смогут принять участие во "ВсеЗОНТном забеге": кроме стандартной спортивной экипировки нужно захватить с собой зонт. В парке пройдет парад лыжников, посетителей ждут конкурсы и арии из мюзиклов в исполнении артистов.



В воскресенье, 17 декабря, каждый желающий сможет прокатиться на всепогодной горке парка и сделать яркую фотографию своего спуска. Самым ловким предложат сразиться в ТюбингBall: скользя по 200-метровой горке, нужно закинуть мяч в кольцо. До конца новогодних каникул в Сокольниках также открыт спортивный шатер, где можно совершить виртуальной спуск по горной трассе.



В семи парках 16 декабря пройдет акция "Пульс города": с 12:00 до 20:00 врачи общей практики проведут первичный осмотр, дадут рекомендации и при необходимости направят на дальнейшее обследование. Акция состоится в "Зарядье", в павильоне "Оптика" на ВДНХ, в парке Горького, саду имени Баумана, парке Олимпийской деревни, Сокольниках и парке "Кузьминки". В Парке Победы 16 декабря пройдет развлекательная программа "Зимнее настроение" с народными играми. Посетителей парка "Северное Тушино" будут развлекать интерактивными играми и квестами, со сцены прозвучат хиты 80-х и 90-х годов.



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