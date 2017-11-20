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Станцию "Петровско-Разумовская" проверяют из-за поступившего сообщения об угрозе взрыва
16 декабря 2017 г. | Время публикации 17:15 | Последние изменения 17:20
Рубрики: Метрополитен  
 
Global Look Press
Станцию московского метрополитена "Петровско-Разумовская" проверяют из-за поступившего вечером 16 декабря сообщения об угрозе взрыва.

Кинологи прибыли для проверки бесхозного предмета, обнаруженного на станции метро "Петровско-Разумовская", сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

Напомним, что днем в субботу поступило сообщение о задымлении на станции метро "Речной вокзал". Пожарные подразделения осуществили проверку сообщений о задымлении в районе станции, но информация не подтвердилась.
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Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:15
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