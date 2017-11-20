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До конца 2018 года на востоке Москвы построят подземный вокзал в составе ТПУ "Рязанское"
16 декабря 2017 г. | Время публикации 15:15 | Последние изменения 16:16
Рубрики: Общественный транспорт  
 
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснулли | АГН "Москва" / Ведяшкин Сергей
Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Подземный вокзал в составе транспортно-пересадочного узла "Рязанское" планируется построить до конца 2018 года. В подземном терминале будет единый распределительный зал с билетными кассами, залом ожидания и пассажирским терминалом. Он будет одним из крупнейших транспортно-пересадочных узлов в столице: пассажиропоток в часы пик здесь будет достигать 90 тысяч пассажиров, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Узел свяжет станцию МЦК "Нижегородская", станцию метро Кожуховской линии и будущую станцию метро третьего пересадочного контура. Кроме этого, рядом будет оборудована разворотная площадка для автобусов, стоянка такси.

"Сейчас идут активные работы по строительству подземного распределительного уровня общей площадью около 7 тысяч кв.метров, который соединит станцию МЦК "Нижегородская", будущие станции метро Кожуховской линии и второго кольца. Мы планируем завершить строительство до конца следующего года", - заявил "Интерфаксу" Хуснуллин.

Хуснуллин напомнил, что впоследствии на базе этого транспортно-пересадочного узла планируется строительство коммерческой части, которая будет включать офисную башню и апартаменты.
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Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 17:15
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