В квартире на севере столицы нашли мумифицированный труп женщины, умершей более двух лет назад Рубрики: Происшествия

Moscow-Live.ru



"Днем 13 декабря 2017 года в квартире одного из жилых домов по улице Зеленоградская было обнаружено мумифицированное тело женщины 1970 года рождения. Со слов соседей, в данной квартире женщина проживала одна. По предварительным данным, давность наступления смерти более двух лет назад", - сообщила



В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, но видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено. На севере столицы в жилом доме нашли мумифицированный труп женщины, скончавшейся несколько лет назад. Следователи проводят проверку места происшествия."Днем 13 декабря 2017 года в квартире одного из жилых домов по улице Зеленоградская было обнаружено мумифицированное тело женщины 1970 года рождения. Со слов соседей, в данной квартире женщина проживала одна. По предварительным данным, давность наступления смерти более двух лет назад", - сообщила Агентству городских новостей "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, но видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено.



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