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В квартире на севере столицы нашли мумифицированный труп женщины, умершей более двух лет назад
16 декабря 2017 г. | Время публикации 18:25 | Последние изменения 18:57
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
На севере столицы в жилом доме нашли мумифицированный труп женщины, скончавшейся несколько лет назад. Следователи проводят проверку места происшествия.

"Днем 13 декабря 2017 года в квартире одного из жилых домов по улице Зеленоградская было обнаружено мумифицированное тело женщины 1970 года рождения. Со слов соседей, в данной квартире женщина проживала одна. По предварительным данным, давность наступления смерти более двух лет назад", - сообщила Агентству городских новостей "Москва" старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, но видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти не обнаружено.
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Суббота, 16 декабря 2017 г. // Последняя новость 19:10
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