

Трехлетнюю девочку обнаружили мертвой после прогулки в детсаду, возбуждено уголовное дело Рубрики: Происшествия

Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве



"Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка", - говорится в материале.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи проверят, как сотрудники детсада обеспечивали меры безопасности детей во время прогулок.



Персонал, работающий с детьми, также проверят на соответствие профессиональной квалификации. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 "Халатность". Записи с камер видеонаблюдения изъяты, СК допрашивает сотрудников и руководство детсада.



уточняет, что детсад, где произошла трагедия, входит в образовательный комплекс N2120, состоящий из пяти школ и двух детсадов. "Пока у меня только одна информация - это внезапная смерть, биологическая", - прокомментировала директор учреждения Алла Шурухина, которую цитирует радиостанция



По данным Telegram-канала



Как пишет газета, ребенок лежал на спине без признаков жизни за домиком, где во время прогулки играли дети. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. По его словам, несколько дней назад после посещения садика у нее на теле заметили синяки. Дочь объяснила, что упала во время игры. Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК. Инцидент произошел утром 16 февраля. Возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка."Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка", - говорится в материале.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи проверят, как сотрудники детсада обеспечивали меры безопасности детей во время прогулок.Персонал, работающий с детьми, также проверят на соответствие профессиональной квалификации. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 "Халатность". Записи с камер видеонаблюдения изъяты, СК допрашивает сотрудников и руководство детсада. Life уточняет, что детсад, где произошла трагедия, входит в образовательный комплекс N2120, состоящий из пяти школ и двух детсадов. "Пока у меня только одна информация - это внезапная смерть, биологическая", - прокомментировала директор учреждения Алла Шурухина, которую цитирует радиостанция "Говорит Москва" По данным Telegram-канала Mash , о забытом на прогулке ребенке вспомнили только спустя два часа, когда группу детей повели завтракать. Предположительно, девочке стало плохо во время прогулки, и она упала, а потом замерзла насмерть, так как слишком долго пролежала на холоде. "Московский комсомолец" пишет, что воспитательница обнаружила тело девочки почти сразу после прогулки, когда группа построилась, чтобы идти обратно в детсад.Как пишет газета, ребенок лежал на спине без признаков жизни за домиком, где во время прогулки играли дети. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. По его словам, несколько дней назад после посещения садика у нее на теле заметили синяки. Дочь объяснила, что упала во время игры.



Предыдущая статья | Следующая статья



Twitter Facebook ВКонтакте Пробки в Москве Баллы по шкале Яндекс.Пробок 16.02.2018 22:07 2 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00