NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
февраля
pda
Поиск
Архив

Трехлетнюю девочку обнаружили мертвой после прогулки в детсаду, возбуждено уголовное дело
16 февраля 2018 г. | Время публикации 16:51 | Последние изменения 17:28
Рубрики: Происшествия  
 
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве
Столичные следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетней воспитанницы детского сада в Новой Москве во время прогулки. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка СК. Инцидент произошел утром 16 февраля. Возвращаясь после прогулки с младшей группой, воспитательница и нянечка заметили отсутствие ребенка.

"Воспитатели, вернувшись на место прогулки, обнаружили лежащую на снегу в бессознательном состоянии девочку 2014 года рождения. Сотрудники детского сада незамедлительно вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть ребенка", - говорится в материале.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Следователи проверят, как сотрудники детсада обеспечивали меры безопасности детей во время прогулок.

Персонал, работающий с детьми, также проверят на соответствие профессиональной квалификации. По результатам будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 "Халатность". Записи с камер видеонаблюдения изъяты, СК допрашивает сотрудников и руководство детсада.

Life уточняет, что детсад, где произошла трагедия, входит в образовательный комплекс N2120, состоящий из пяти школ и двух детсадов. "Пока у меня только одна информация - это внезапная смерть, биологическая", - прокомментировала директор учреждения Алла Шурухина, которую цитирует радиостанция "Говорит Москва".

По данным Telegram-канала Mash, о забытом на прогулке ребенке вспомнили только спустя два часа, когда группу детей повели завтракать. Предположительно, девочке стало плохо во время прогулки, и она упала, а потом замерзла насмерть, так как слишком долго пролежала на холоде. "Московский комсомолец" пишет, что воспитательница обнаружила тело девочки почти сразу после прогулки, когда группа построилась, чтобы идти обратно в детсад.

Как пишет газета, ребенок лежал на спине без признаков жизни за домиком, где во время прогулки играли дети. Отец девочки рассказал, что проблем со здоровьем у нее не было. По его словам, несколько дней назад после посещения садика у нее на теле заметили синяки. Дочь объяснила, что упала во время игры.
Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.02.2018   22:07
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 16 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>