NEWSmsk.com: Московские новости ]]>NEWSru.com]]>
16
февраля
pda
Поиск
Архив

Сбой произошел на двух линиях столичного метро
16 февраля 2018 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 13:09
Рубрики: Метрополитен  
 
Moscow-Live.ru
Утром в пятницу, 16 февраля, произошел сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Как передает "Интерфакс", технические неполадки в столичной подземке были зафиксированы примерно в 7:40. После этого пассажиров стали предупреждать по громкой связи об увеличенных интервалах движения на линии, а также рекомендуют быть внимательными.

Кроме того, наблюдаются сложности в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Здесь пассажиров также предупреждают о сбое по техническим причинам. Интервалы движения поездов увеличены до четырех минут, на станции "Отрадное" наблюдалось скопление людей, пассажиры сообщали о запахе гари.

По данным паблика Mash, на перегоне Отрадное-Владыкино произошла поломка рельсовых соединителей. Сообщается, что система показывает занятость пути и не пускает туда поезда. Информацию об увеличении интервалов движения на северном участке линии подтверждает и администрация столичной подземки. Вместе с тем, по её данным, движение уже введено в график.



"На серой ветке метро поезда в сторону центра идут с интервалами до четырёх минут, люди звереют", "Вот такое доброе пятничное утро!!! Пробище в метро", "Чувствуется единение народных масс #аддлямизантропа #метросломалось #играемвпингвинов", – пишут пользователи соцсетей.

Twitter
facebook


Предыдущая статья  |  Следующая статья

Пробки в Москве
Баллы по шкале Яндекс.Пробок
16.02.2018   22:07
2
18:00 19:00 20:00 21:00 22:00
Rating@Mail.ru
В Москве - Московские новости msk.NEWSru.com // Проект объединенной редакции NEWSru.com
Пятница, 16 февраля 2018 г. // Последняя новость 20:00
Все права на материалы и новости, опубликованные на сайте msk.NEWSru.com, охраняются в соответствии с законодательством РФ. Допускается цитирование без согласования с редакцией не более 50% от объема оригинального материала, с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал msk.NEWSru.com, до или после цитируемого блока.
©2007 - 2018 msk.NEWSru.com
]]>
]]>