Сбой произошел на двух линиях столичного метро

Утром в пятницу, 16 февраля, произошел сбой в движении поездов на Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Как передает "Интерфакс"
, технические неполадки в столичной подземке были зафиксированы примерно в 7:40. После этого пассажиров стали предупреждать по громкой связи об увеличенных интервалах движения на линии, а также рекомендуют быть внимательными.
Кроме того, наблюдаются сложности в движении поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии. Здесь пассажиров также предупреждают о сбое по техническим причинам. Интервалы движения поездов увеличены до четырех минут, на станции "Отрадное" наблюдалось скопление людей, пассажиры сообщали о запахе гари.
По данным паблика Mash
, на перегоне Отрадное-Владыкино произошла поломка рельсовых соединителей. Сообщается, что система показывает занятость пути и не пускает туда поезда.
Информацию об увеличении интервалов движения на северном участке линии подтверждает и администрация столичной подземки. Вместе с тем, по её данным, движение уже введено в график.
"На серой ветке метро поезда в сторону центра идут с интервалами до четырёх минут, люди звереют", "Вот такое доброе пятничное утро!!! Пробище в метро", "Чувствуется единение народных масс #аддлямизантропа #метросломалось #играемвпингвинов", – пишут пользователи соцсетей.