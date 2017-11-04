Первый из четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнут строить в мае

Строительство первого из четырех мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Воскресенском районе Московской области планируется начать в мае, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор компании "РТ-Инвест" Андрей Шипелов. После запуска завода электроэнергия в регионе подорожает, но населения и социальных объектов это не коснется.
"Я думаю, что через два месяца мы уже выйдем на первую строительную площадку со строительной техникой. Сейчас ведутся подготовительные работы. После получения положительного заключения госэкспертизы нам ничего не мешает начать строить", - сказал Шипелов. По его словам, под первые два завода в Воскресенском и Наро-Фоминском районах уже определены конкретные участки. Их точное месторасположение Шипелов не назвал. Еще два завода к 2022 году планируется ввести в Солнечногорском и Ногинском районах.
Согласно подмосковной территориальной схеме обращения с отходами, выдержки из которой публикует The Village
, мусоросжигательные заводы появятся вблизи деревень Свистягино (Воскресенский район), Могутово (Наро-Фоминский район), Хметьево (Солнечногорский район) и Тимохово (Ногинский район). По документам МСЗ называются заводами термического обеззараживания.
Шипелов отметил, что планов строительства мусоросжигательного завода в Новой Москве у "РТ-Инвест" нет. "Мы такими проектами не занимаемся, у нас такой информации нет", - сказал он. Как пишет The Village, МСЗ подходит под формулировку "опытно-экспериментальная площадка", относящуюся к территории мусорного полигона "Малинки"
под Троицком. В конце прошлого года вокруг него разразился скандал после появления информации о том, что закрытую свалку планируется расширить
и снова открыть для приема отходов.
Объем инвестиций в подмосковные мусоросжигательные заводы составляет 120 миллиардов рублей. По словам Шипелова, строительство пяти МСЗ (пятый появится в Татарстане) позволит сохранить в экономике России около 70 миллиардов рублей, так как оборудование к заводам будет по максимуму локализовано.
"Для чего это нужно сделать? Для того, чтобы те деньги, которые будут инвестированы в строительство завода, остались в экономике страны; это даст дополнительный толчок промышленности и обеспечит рабочие места", - пояснил гендиректор "РТ-Инвеста". В связи с этим, добавил он, "есть смысл дальше развивать строительство таких заводов".
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, выступая в четверг на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщил, что такой же мусоросжигательный завод, какой построят в Московской области, находится в центре Вены. Отметим, что завод Шпиттелау, который имеет в виду Дмитриев, считается достопримечательностью столицы Австрии и нередко ставится в пример. По данным РФПИ, запуск подмосковных заводов позволит снизить долю захоронения отходов "более чем на 25%", передает РБК
.
После запуска первого мусоросжигательного завода стоимость электроэнергии в Подмосковье вырастет в среднем на 2,5 процента. "Это будет один раз, в год запуска завода. Дальше стоимость электроэнергии будет сокращаться на 0,1% в год", - сказал гедиректор "РТ-Инвеста". Он подчеркнул, что удорожание коснется только промышленных предприятий и не затронет жилые и социальные объекты.
Напомним, жители Подмосковья выступают против строительства в регионе мусоросжигательных заводов. Эта тема поднималась на недавнем митинге в Коломне
, жители которой задыхаются от соседства с переполненным полигоном. А в ноябре 2017 года, незадолго до проведения слушаний о строительстве МСЗ в Воскресенском районе протестующие перекрывали участок Новорязанского шоссе
.
Как писал "Коммерсант"
, на слушаниях жители представили результаты несколько независимых экспертиз и указали на то, что разработчики не провели даже обязательных расчетов рисков здоровью населения из-за вредных веществ, образующихся в процессе мусоросжигания. В "РТ-Инвесте" заявили о безопасности заводов "благодаря высокотемпературному режиму и трехступенчатой очистке, которые позволяют контролировать уровень выбросов, в том числе диоксинов, на минимальном, безопасном для здоровья населения и экологии уровне".
В конце минувшего года генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов сказал, что Подмосковью нужно еще как минимум четыре завода
в дополнение к тем четырем, что уже проектируются. Таким образом, по его словам, удастся покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев после того сообщил, что следующие четыре завода, "скорее всего", появятся
.