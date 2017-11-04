Первый из четырех мусоросжигательных заводов в Подмосковье начнут строить в мае

28 декабря 2017 г. Власти Подмосковья задумались о строительстве еще четырех мусоросжигательных заводов после "наводки" главы "Ростеха"

Гендиректор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов ранее заявил, что Подмосковью нужно как минимум 8 мусоросжигательных заводов, чтобы покончить с захоронением отходов на полигонах. Губернатор Подмосковья выразил надежду, что заводы появятся: "Видим, что они нам необходимы".