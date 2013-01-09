СК расследует гибель рабочего при обрушении грунта в подвале Политехнического музея

20 марта 2017 г. Власти утвердили проект планировки "Музейного парка" на Лубянке

Для удобства пешеходов Политехнический проезд закроют для движения автотранспорта. Власти планируют сделать там прогулочную зону для горожан и "зеленый" амфитеатр, который станет площадкой для лекций и фестивалей.