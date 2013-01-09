СК расследует гибель рабочего при обрушении грунта в подвале Политехнического музея

Следственный комитет ведет проверку по факту обрушения грунта в подвальном помещении Политехнического музея, в результате которого погиб один рабочий, еще один человек пострадал. Об этом сообщается на сайте ведомства
.
Обрушение грунта произошло вечером 15 февраля при выполнении строительных работ в подвальном помещении Политехнического музея, один рабочий погиб, второй доставлен в больницу. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним, что в настоящее время осуществляется проект модернизации музея по проекту японского архитектора Дзунья Ишигами, после которой уличное пространство станет неотъемлемой частью музея
. Территория музея будет соединена пешеходным маршрутом с парком "Зарядье". Работы планируется завершить в нынешнем году.
На месте части девятиметрового тротуара, пролегающего вдоль фасада музея, предлагается сделать углубление и создать пешеходную зону
с газонами, деревьями и кустарниками. Она будет огибать нижний ярус здания, который пока скрыт в культурном слое. В застекленных арках Политеха будут выставлять раритеты из коллекции музея. Два существующих внутренних двора предполагается сверху перекрыть прозрачной крышей. Под ней появятся места отдыха и, возможно, будут размещены некоторые крупные экспонаты.