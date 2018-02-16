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Крупный пожар произошел на складе запчастей в Химках
16 февраля 2018 г. | Время публикации 09:26 | Последние изменения 13:29
Рубрики: Происшествия  
 
Moscow-Live.ru
Об этом сообщили агентству "Москва" в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Утром 16 февраля поступила информация о возгорании в Химках, на Вашутинском шоссе, д. 24Б. Горит четырехэтажное офисное здание", - сказал собеседник агенства, уточнив, что информации о пострадавших не поступало, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров. Позднее стало известно, что пожар произошел на складе, в котором находятся автозапчасти, произошло частичное обрушение металлического каркаса. В 09:38 стало известно, что пожар локализован, а в 10:20 пожар был ликвидирован.

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